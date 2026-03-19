Этот сорт малины слаще сахара: что посадить в саду в 2026 году

Посадка малины в саду и урожай ягоды. Фото: Новини.LIVE

Хороший сорт малины способен подарить не один килограмм сладких ягод. В 2026 году украинские садоводы все чаще выбирают те разновидности, которые сочетают выносливость, вкус и щедрое плодоношение. Один из таких способен удивить даже самых опытных. Он имеет большие ягоды, ароматные и настолько сладкие, что их можно сравнить с десертами.

Новини.LIVE рассказывает, какой же сорт малины стоит вашего внимания и почему его нужно иметь на своем участке.

Какой сорт малины стоит посадить в 2026 году

В этом году стоит обратить внимание на ремонтантный сорт малины "Карамелька". Он считается одним из самых сладких. Начинает плодоносить в начале августа и радует плодами до самой осени. Ягоды имеют минимальную кислотность и насыщенный аромат. Благодаря плотной мякоти хорошо переносят транспортировку и долго сохраняют привлекательный вид.

Чем особенна малина "Карамелька":

кусты средней высоты, с крепкими прямыми побегами;

кусты формируют мощную корневую систему;

быстро приживаются;

активно растут;

дают стабильно высокий урожай — до 5 кг с куста;

обладает устойчивостью к распространенным грибковым болезням.

Как вырастить сладкую малину

Чтобы малина "Карамелька" полностью раскрыла свой потенциал, важно соблюдать базовые правила ухода:

хорошо освещенный участок без затенения;

легкая, плодородная почва с хорошим дренажем;

регулярный полив в период цветения и формирования ягод.

Эта культура плохо переносит засуху и сильные морозы, поэтому в такие периоды требует дополнительного внимания. Также избегайте тяжелых глинистых почв, они не дают растению полноценно развиваться и плодоносить.

