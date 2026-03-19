Этот сорт малины слаще сахара: что посадить в саду в 2026 году
Хороший сорт малины способен подарить не один килограмм сладких ягод. В 2026 году украинские садоводы все чаще выбирают те разновидности, которые сочетают выносливость, вкус и щедрое плодоношение. Один из таких способен удивить даже самых опытных. Он имеет большие ягоды, ароматные и настолько сладкие, что их можно сравнить с десертами.
Новини.LIVE рассказывает, какой же сорт малины стоит вашего внимания и почему его нужно иметь на своем участке.
Какой сорт малины стоит посадить в 2026 году
В этом году стоит обратить внимание на ремонтантный сорт малины "Карамелька". Он считается одним из самых сладких. Начинает плодоносить в начале августа и радует плодами до самой осени. Ягоды имеют минимальную кислотность и насыщенный аромат. Благодаря плотной мякоти хорошо переносят транспортировку и долго сохраняют привлекательный вид.
Чем особенна малина "Карамелька":
- кусты средней высоты, с крепкими прямыми побегами;
- кусты формируют мощную корневую систему;
- быстро приживаются;
- активно растут;
- дают стабильно высокий урожай — до 5 кг с куста;
- обладает устойчивостью к распространенным грибковым болезням.
Как вырастить сладкую малину
Чтобы малина "Карамелька" полностью раскрыла свой потенциал, важно соблюдать базовые правила ухода:
- хорошо освещенный участок без затенения;
- легкая, плодородная почва с хорошим дренажем;
- регулярный полив в период цветения и формирования ягод.
Эта культура плохо переносит засуху и сильные морозы, поэтому в такие периоды требует дополнительного внимания. Также избегайте тяжелых глинистых почв, они не дают растению полноценно развиваться и плодоносить.
Также делимся другими советами по садоводству
Как правильно сажать малину, чтобы куст щедро плодоносил.
Что нельзя сажать рядом с малиной, чтобы не потерять урожай.
Какое удобрение следует использовать в марте для малины, чтобы получить большие и сладкие ягоды.
Читайте Новини.LIVE!