Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Летнее солнцестояние 2026 подарит богатый урожай: что сделать на огороде

Летнее солнцестояние 2026 подарит богатый урожай: что сделать на огороде

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 07:52
Летнее солнцестояние 2026 принесет богатый урожай: что сделать на огороде 21 июня
Работа на огороде для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Летнее солнцестояние украинцы издавна считали особым временем, когда природа достигает пика своей силы. В этом году самый длинный день в году мы встретим в воскресенье, 21 июня. По народным приметам, солнцестояние — это лучшее время для работы на огороде, когда можно увеличить урожай.

Новини.LIVE рассказывают, что обязательно стоит сделать на огороде в день летнего солнцестояния 21 июня, чтобы растения отблагодарили щедрым урожаем.

Список огородных и садовых работ в день летнего солнцестояния 2026

1. Полив растений

В народе верили, что вода в день летнего солнцестояния обладает особой силой, ведь она впитывает энергию солнца и земли. Обязательно проводили утренний полив, когда почва еще сохраняет ночную прохладу, а листья покрыты росой. После утреннего полива влага лучше проникает в корневую систему, меньше испаряется, а растения легче переносят жаркие летние дни.

Особенно нуждаются в поливе в этот день:

  • огурцы;
  • кабачки;
  • тыквы;
  • помидоры;
  • перец.
2. Мульчирование грядок

В день солнцестояния следует замульчировать грядки. Мульча помогает удерживать влагу, подавляет рост сорняков, улучшает структуру почвы и создает благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов.

Читайте также:

В качестве мульчи используйте:

  • скошенную траву;
  • солому;
  • перегной;
  • компост.
3. Осмотр и уборка

Наши предки были убеждены, что перед началом второй половины лета необходимо очистить огород от всего, что мешает росту культур. Поэтому в день летнего солнцестояния обязательно:

  • выпалывали сорняки;
  • собирали сухую листву;
  • удаляли поврежденные побеги.

Также стоит осмотреть листья томатов, огурцов, картофеля и капусты на наличие пятен, скручивания или следов вредителей. Чем раньше будет замечена проблема, тем легче её устранить без потери будущего урожая.

4. Подкормка

В конце июня многие овощные культуры переходят в фазу цветения и формирования плодов. В этот период им особенно нужны калий и фосфор.

Для подкормки можно использовать:

  • древесную золу;
  • настои органических удобрений;
  • готовые комплексные смеси с повышенным содержанием калия.
5. Сбор целебных трав

День летнего солнцестояния считался одним из лучших в году для сбора лекарственных растений. Наши предки верили, что именно в этот день травы накапливают больше всего солнечной энергии и полезных веществ. А свои целебные свойства они сохранят в течение всего года.

В конце июня на огороде или приусадебном участке можно заготовить:

  • перечную мяту — помогает расслабиться и улучшает пищеварение;
  • мелиссу — для успокаивающих настоев;
  • тимьян — используют как пряность и природное средство при простудах;
  • шалфей — ценят за антисептические свойства;
  • душицу — для укрепления нервной системы;
  • ромашку лекарственную — для домашней аптечки;
  • календулу — для приготовления настоев и косметических средств;
  • лаванду — для ароматических саше, чаев и успокаивающих сборов;
  • листья смородины и малины — добавляют в травяные чаи для аромата и поддержания иммунитета.
6. Благодарение земле за щедрость

Среди древних традиций особое место занимал обычай благодарить землю за уже полученные плоды и просить изобилия на будущее. Для этого хозяева обходили свои участки, любовались посадками и желали урожайного года.

Также делимся другими интересными темами по огородничеству и садоводству

Когда собирать липовый цвет, чтобы получить максимум пользы.

Когда скашивать ботву картофеля и зачем это делать.

Чем подкормить огурцы в июне, чтобы увеличить урожай овоща.

летнее солнцестояние работа на огороде урожай овощей
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации