Летнее солнцестояние 2026 принесет богатый урожай: что сделать на огороде 21 июня

Летнее солнцестояние 2026 подарит богатый урожай: что сделать на огороде
Летнее солнцестояние украинцы издавна считали особым временем, когда природа достигает пика своей силы. В этом году самый длинный день в году мы встретим в воскресенье, 21 июня. По народным приметам, солнцестояние — это лучшее время для работы на огороде, когда можно увеличить урожай.
Новини.LIVE рассказывают, что обязательно стоит сделать на огороде в день летнего солнцестояния 21 июня, чтобы растения отблагодарили щедрым урожаем.
Список огородных и садовых работ в день летнего солнцестояния 2026
1. Полив растений
В народе верили, что вода в день летнего солнцестояния обладает особой силой, ведь она впитывает энергию солнца и земли. Обязательно проводили утренний полив, когда почва еще сохраняет ночную прохладу, а листья покрыты росой. После утреннего полива влага лучше проникает в корневую систему, меньше испаряется, а растения легче переносят жаркие летние дни.
Особенно нуждаются в поливе в этот день:
- огурцы;
- кабачки;
- тыквы;
- помидоры;
- перец.
2. Мульчирование грядок
В день солнцестояния следует замульчировать грядки. Мульча помогает удерживать влагу, подавляет рост сорняков, улучшает структуру почвы и создает благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов.
В качестве мульчи используйте:
- скошенную траву;
- солому;
- перегной;
- компост.
3. Осмотр и уборка
Наши предки были убеждены, что перед началом второй половины лета необходимо очистить огород от всего, что мешает росту культур. Поэтому в день летнего солнцестояния обязательно:
- выпалывали сорняки;
- собирали сухую листву;
- удаляли поврежденные побеги.
Также стоит осмотреть листья томатов, огурцов, картофеля и капусты на наличие пятен, скручивания или следов вредителей. Чем раньше будет замечена проблема, тем легче её устранить без потери будущего урожая.
4. Подкормка
В конце июня многие овощные культуры переходят в фазу цветения и формирования плодов. В этот период им особенно нужны калий и фосфор.
Для подкормки можно использовать:
- древесную золу;
- настои органических удобрений;
- готовые комплексные смеси с повышенным содержанием калия.
5. Сбор целебных трав
День летнего солнцестояния считался одним из лучших в году для сбора лекарственных растений. Наши предки верили, что именно в этот день травы накапливают больше всего солнечной энергии и полезных веществ. А свои целебные свойства они сохранят в течение всего года.
В конце июня на огороде или приусадебном участке можно заготовить:
- перечную мяту — помогает расслабиться и улучшает пищеварение;
- мелиссу — для успокаивающих настоев;
- тимьян — используют как пряность и природное средство при простудах;
- шалфей — ценят за антисептические свойства;
- душицу — для укрепления нервной системы;
- ромашку лекарственную — для домашней аптечки;
- календулу — для приготовления настоев и косметических средств;
- лаванду — для ароматических саше, чаев и успокаивающих сборов;
- листья смородины и малины — добавляют в травяные чаи для аромата и поддержания иммунитета.
6. Благодарение земле за щедрость
Среди древних традиций особое место занимал обычай благодарить землю за уже полученные плоды и просить изобилия на будущее. Для этого хозяева обходили свои участки, любовались посадками и желали урожайного года.
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