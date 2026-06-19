Летнее солнцестояние 2026 принесет богатый урожай: что сделать на огороде 21 июня

Работа на огороде для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Летнее солнцестояние украинцы издавна считали особым временем, когда природа достигает пика своей силы. В этом году самый длинный день в году мы встретим в воскресенье, 21 июня. По народным приметам, солнцестояние — это лучшее время для работы на огороде, когда можно увеличить урожай.

Новини.LIVE рассказывают, что обязательно стоит сделать на огороде в день летнего солнцестояния 21 июня, чтобы растения отблагодарили щедрым урожаем.

Список огородных и садовых работ в день летнего солнцестояния 2026

1. Полив растений

В народе верили, что вода в день летнего солнцестояния обладает особой силой, ведь она впитывает энергию солнца и земли. Обязательно проводили утренний полив, когда почва еще сохраняет ночную прохладу, а листья покрыты росой. После утреннего полива влага лучше проникает в корневую систему, меньше испаряется, а растения легче переносят жаркие летние дни.

Особенно нуждаются в поливе в этот день:

огурцы;

кабачки;

тыквы;

помидоры;

перец.

2. Мульчирование грядок

В день солнцестояния следует замульчировать грядки. Мульча помогает удерживать влагу, подавляет рост сорняков, улучшает структуру почвы и создает благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов.

Читайте также:

В качестве мульчи используйте:

скошенную траву;

солому;

перегной;

компост.

3. Осмотр и уборка

Наши предки были убеждены, что перед началом второй половины лета необходимо очистить огород от всего, что мешает росту культур. Поэтому в день летнего солнцестояния обязательно:

выпалывали сорняки;

собирали сухую листву;

удаляли поврежденные побеги.

Также стоит осмотреть листья томатов, огурцов, картофеля и капусты на наличие пятен, скручивания или следов вредителей. Чем раньше будет замечена проблема, тем легче её устранить без потери будущего урожая.

4. Подкормка

В конце июня многие овощные культуры переходят в фазу цветения и формирования плодов. В этот период им особенно нужны калий и фосфор.

Для подкормки можно использовать:

древесную золу;

настои органических удобрений;

готовые комплексные смеси с повышенным содержанием калия.

5. Сбор целебных трав

День летнего солнцестояния считался одним из лучших в году для сбора лекарственных растений. Наши предки верили, что именно в этот день травы накапливают больше всего солнечной энергии и полезных веществ. А свои целебные свойства они сохранят в течение всего года.

В конце июня на огороде или приусадебном участке можно заготовить:

перечную мяту — помогает расслабиться и улучшает пищеварение;

мелиссу — для успокаивающих настоев;

тимьян — используют как пряность и природное средство при простудах;

шалфей — ценят за антисептические свойства;

душицу — для укрепления нервной системы;

ромашку лекарственную — для домашней аптечки;

календулу — для приготовления настоев и косметических средств;

лаванду — для ароматических саше, чаев и успокаивающих сборов;

листья смородины и малины — добавляют в травяные чаи для аромата и поддержания иммунитета.

6. Благодарение земле за щедрость

Среди древних традиций особое место занимал обычай благодарить землю за уже полученные плоды и просить изобилия на будущее. Для этого хозяева обходили свои участки, любовались посадками и желали урожайного года.

Также делимся другими интересными темами по огородничеству и садоводству

Когда собирать липовый цвет, чтобы получить максимум пользы.

Когда скашивать ботву картофеля и зачем это делать.

Чем подкормить огурцы в июне, чтобы увеличить урожай овоща.