Літнє сонцестояння 2026 принесе щедрий урожай: що зробити на городі 21 червня

Робота на городі для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Літнє сонцестояння українці здавна вважали особливим часом, коли природа досягає піку своєї сили. Цьогоріч найдовший день у році ми зустрінемо у неділю, 21 червня. За народними прикметами, сонцестояння — це найкращий момент для роботи на городі, коли можна примножити врожай.

Новини.LIVE розповідає, що обов'язково варто зробити на городі в день літнього сонцестояння 21 червня, щоб рослини віддячили щедрим урожаєм.

Список городніх та садових робіт у день літнього сонцестояння 2026

1. Полив рослин

У народі вірили, що вода в день літнього сонцестояння має особливу силу, адже вбирає енергію сонця та землі. Обов'язково проводили ранковий полив, коли ґрунт ще зберігає нічну прохолоду, а листя вкрите росою. Після ранкового поливу волога краще проникає до кореневої системи, менше випаровується, а рослини легше переживають спекотні літні дні.

Особливо потребують поливу цього дня:

огірки;

кабачки;

гарбузи;

томати;

перець.

2. Мульчування грядок

В день сонцестояння варто замульчувати грядки. Мульча допомагає утримувати вологу, пригнічує ріст бур'янів, покращує структуру землі та створює сприятливі умови для розвитку корисних мікроорганізмів.

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Для мульчі використовуйте:

скошену траву;

солому;

перегній;

компост.

3. Огляд та прибирання

Наші предки були переконані, що перед початком другої половини літа необхідно очистити город від усього, що заважає росту культур. Тому в день літнього сонцестояння обов'язково:

виполювали бур'яни;

збирали сухе листя;

видаляли пошкоджені пагони.

Також варто оглянути листя томатів, огірків, картоплі та капусти на наявність плям, скручування чи слідів шкідників. Чим раніше буде помічена проблема, тим легше її усунути без втрати майбутнього врожаю.

4. Підживлення

Наприкінці червня багато овочевих культур переходять у фазу цвітіння та формування плодів. У цей період їм особливо потрібні калій і фосфор.

Для підживлення можна використовувати:

деревний попіл;

настої органічних добрив;

готові комплексні суміші з підвищеним вмістом калію.

5. Збір цілющих трав

День літнього сонцестояння вважався одним із найкращих у році для заготівлі лікарських рослин. Наші предки вірили, що саме цього дня трави накопичують найбільше сонячної енергії та корисних речовин. А свої цілющі властивості вони зберігатимуть протягом усього року.

Наприкінці червня на городі або присадибній ділянці можна заготовляти:

м'яту перцеву — допомагає розслабитися та покращує травлення;

мелісу — для заспокійливих настоїв;

чебрець — використовують як пряність та природний засіб при застудах;

шавлію — цінують за антисептичні властивості;

материнку — для зміцнення нервової системи;

ромашку лікарську — для домашньої аптечки;

календулу — для приготування настоїв та косметичних засобів;

лаванду — для ароматичних саше, чаїв і заспокійливих зборів;

листя смородини та малини — додають до трав'яних чаїв для аромату та підтримки імунітету.

6. Подяка землі за щедрість

Серед давніх традицій особливе місце посідав звичай дякувати землі за вже отримані плоди та просити достатку на майбутнє. Для цього господарі обходили свої ділянки, милувалися посадками та бажали врожайного року.

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