Как защитить огурцы от жары: простые правила ухода, секреты полива и подкормки

Уход за огурцами летом. Коллаж: Новини.LIVE

Июльская жара становится серьезным испытанием для украинских огородников. Особенно остро на высокую температуру реагируют огурцы. Чтобы не потерять урожай, стоит соблюдать простые правила полива, подкормки, защиты от вредителей и болезней.

Новини.LIVE делится секретами, которые помогут огурцам пережить жару и подарить щедрый урожай.

Как правильно поливать огурцы в сильную жару

Огурцы относятся к тем культурам, которые лучше поливать чаще, но небольшими порциями. Так можно поддерживать достаточную влажность. В сильную жару (выше +30 °C) стоит поливать ежедневно или через день. В менее жаркие дни достаточно поливать каждые 3-4 дня. Если есть возможность, стоит организовать капельный полив. Он обеспечивает постепенное увлажнение почвы и помогает гораздо легче пережить длительную жару.

Для полива используйте только теплую воду температурой не ниже +20 °C. Лучшее время — утром или вечером после 18:00.

Как поддержать огурцы во время жары

Когда температура превышает +30°C, огурцы испытывают сильный стресс. Чтобы помочь растениям пережить этот сложный период, используйте:

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1. Затенение

Используйте специальную сетку для затенения. Оптимальным вариантом для огурцов считается затенение примерно на 40–45 %. Такая сетка может снизить температуру на грядке на несколько градусов.

2. Мульча

Слой мульчи из соломы, подсушенной скошенной травы или крапивы помогает дольше удерживать влагу, уменьшает перегрев почвы и сокращает количество поливов.

3. Антистрессовые препараты или средства на основе янтарной кислоты

Такие средства поддерживают иммунитет растения, укрепляют его, помогают формированию завязей.

Чем подкормить огурцы в июле 2026

Во время сильной жары корни работают менее активно, поэтому часть питательных веществ лучше "доставлять" путем опрыскивания листьев. В это время растение особенно нуждается в калии.

Для подкормки можно использовать:

древесную золу на слабокислых почвах;

монофосфат калия;

сульфат калия.

Через несколько дней после калийной подкормки следует обеспечить растения кальцием и бором. Эти элементы помогают уменьшить осыпание завязей и поддерживают развитие плодов в жаркий период.

Как защитить огурцы от паутинного клеща и трипсов

Жаркая и сухая погода создает идеальные условия для массового размножения паутинного клеща и трипсов. Поэтому профилактику лучше проводить еще до появления заметных признаков поражения.

Для защиты часто используют современные биологические препараты, которые имеют короткий период ожидания до сбора урожая. В то же время стоит помнить, что они не действуют на яйца вредителей. Поэтому примерно через пять дней после первой обработки рекомендуется провести повторное опрыскивание, чтобы прервать цикл развития новых поколений.

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