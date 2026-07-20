Почему пекинскую капусту стоит сеять в июле 2026: основные преимущества

Урожай пекинской капусты на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

В июле наступает благоприятное время для посева и выращивания пекинской капусты. Такие кочаны идеально подойдут для зимнего хранения и не утратят своих вкусовых качеств.

Новини.LIVE делится советами опытной украинской огородницы Натальи Москаленко, которые помогут получить щедрый урожай пекинской капусты.

Почему пекинскую капусту лучше сеять в июле

Многие дачники убедились на собственном опыте, что летний посев пекинской капусты имеет ряд преимуществ. Если посеять овощ в июле, то к осени он успевает сформировать крепкие кочаны весом от 1,5 до 3 кг. А при правильном хранении они могут оставаться свежими до Нового года, а иногда и дольше.

Пять главных преимуществ летнего выращивания:

Значительно меньший риск стрелкования. Урожай долго хранится без потери вкусовых качеств. Отсутствуют резкие перепады температуры, как весной, поэтому растение не страдает от стресса. Уход летом намного проще, без сложных схем подкормки. Возможность получить крупные, сочные и плотные кочаны.

Почему стоит начинать с кассет для рассады

Чтобы молодые растения легче перенесли первые этапы развития, семена целесообразно высевать в кассеты для рассады. Такой способ помогает поддерживать оптимальную влажность субстрата, а корневая система развивается без лишнего стресса. Уже примерно через три-четыре недели рассада будет достаточно крепкой для пересадки в открытый грунт.

Какое место на огороде выбрать

Стоит выбирать хорошо освещенный участок с рыхлой и плодородной почвой. Также для хорошего урожая важно учитывать правила севооборота. Лучше всего высаживать пекинскую капусту после чеснока или лука, ведь после этих культур почва обычно остается менее зараженной вредителями, и это создает благоприятные условия для быстрого развития молодых растений.

Читайте также:

Как поливать и подкармливать пекинскую капусту

Пекинская капуста относится к влаголюбивым овощным культурам, поэтому регулярный полив является одним из главных секретов хорошего урожая. Особенно важно не допускать пересыхания почвы в жаркие летние дни.

Что касается удобрений, многие огородники придерживаются простого подхода. При высадке рассады в каждую лунку добавляют стартовую дозу комплексного минерального удобрения, например нитроаммофоски. При условии плодородной почвы такого запаса питательных веществ часто хватает для нормального роста растений в течение всего сезона.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

Что можно посадить на огороде после лука и чеснока.

Какие овощи нельзя сажать рядом с кабачками, чтобы не испортить урожай.

Когда нельзя собирать озимый чеснок в июле, чтобы не потерять урожай.