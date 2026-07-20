Почему пекинскую капусту стоит сеять в июле 2026: основные преимущества

В июле еще есть время посеять пекинскую капусту: пять главных преимуществ
В июле наступает благоприятное время для посева и выращивания пекинской капусты. Такие кочаны идеально подойдут для зимнего хранения и не утратят своих вкусовых качеств.
Новини.LIVE делится советами опытной украинской огородницы Натальи Москаленко, которые помогут получить щедрый урожай пекинской капусты.
Почему пекинскую капусту лучше сеять в июле
Многие дачники убедились на собственном опыте, что летний посев пекинской капусты имеет ряд преимуществ. Если посеять овощ в июле, то к осени он успевает сформировать крепкие кочаны весом от 1,5 до 3 кг. А при правильном хранении они могут оставаться свежими до Нового года, а иногда и дольше.
Пять главных преимуществ летнего выращивания:
- Значительно меньший риск стрелкования.
- Урожай долго хранится без потери вкусовых качеств.
- Отсутствуют резкие перепады температуры, как весной, поэтому растение не страдает от стресса.
- Уход летом намного проще, без сложных схем подкормки.
- Возможность получить крупные, сочные и плотные кочаны.
Почему стоит начинать с кассет для рассады
Чтобы молодые растения легче перенесли первые этапы развития, семена целесообразно высевать в кассеты для рассады. Такой способ помогает поддерживать оптимальную влажность субстрата, а корневая система развивается без лишнего стресса. Уже примерно через три-четыре недели рассада будет достаточно крепкой для пересадки в открытый грунт.
Какое место на огороде выбрать
Стоит выбирать хорошо освещенный участок с рыхлой и плодородной почвой. Также для хорошего урожая важно учитывать правила севооборота. Лучше всего высаживать пекинскую капусту после чеснока или лука, ведь после этих культур почва обычно остается менее зараженной вредителями, и это создает благоприятные условия для быстрого развития молодых растений.
Как поливать и подкармливать пекинскую капусту
Пекинская капуста относится к влаголюбивым овощным культурам, поэтому регулярный полив является одним из главных секретов хорошего урожая. Особенно важно не допускать пересыхания почвы в жаркие летние дни.
Что касается удобрений, многие огородники придерживаются простого подхода. При высадке рассады в каждую лунку добавляют стартовую дозу комплексного минерального удобрения, например нитроаммофоски. При условии плодородной почвы такого запаса питательных веществ часто хватает для нормального роста растений в течение всего сезона.
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