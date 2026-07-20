Чому пекінську капусту варто посіяти у липні 2026: головні переваги

Врожай пекінської капусти на городі. Колаж: Новини.LIVE

У липні настає сприятливий час для посіву та вирощування пекінської капусти. Такі качани ідеально підходитимуть для зимового зберігання і не втратять своїх смакових якостей.

Новини.LIVE ділиться порадами української досвідченої городниці Наталії Москаленко, які допоможуть отримати щедрий врожай пекінської капусти.

Чому пекінську капусту краще сіяти у липні

Багато дачників переконалися на власному досвіді, що літній посів пекінської капусти має ряд переваг. Якщо посіяти овоч у липні, то до осені вона встигає сформувати міцні головки вагою від 1,5 до 3 кг. А за правильного зберігання вони можуть залишатися свіжими до Нового року, а іноді й довше.

П'ять головних переваг літнього вирощування:

Значно менший ризик стрілкування. Врожай зберігається довго без втрати смакових якостей. Відсутні різкі перепади температури як навесні, тому рослина не страждає від стресу. Догляд влітку набагато простіший, без складних схем підживлення. Можливість отримати великі, соковиті та щільні качани.

Чому варто починати з касет для розсади

Щоб молоді рослини легше перенесли перші етапи розвитку, насіння доцільно висівати у касети для розсади. Такий спосіб допомагає підтримувати оптимальну вологість субстрату, а коренева система розвивається без зайвого стресу. Уже приблизно через три-чотири тижні розсада буде достатньо міцною для пересаджування у відкритий ґрунт.

Яке місце на городі обрати

Варто обирати добре освітлену ділянку з пухким і родючим ґрунтом. Також для гарного врожаю важливо враховувати правила сівозміни. Найкраще висаджувати пекінську капусту після часнику або цибулі, адже після цих культур ґрунт зазвичай залишається менш заселеним шкідниками, і це створює сприятливі умови для швидкого розвитку молодих рослин.

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Як поливати та підживлювати пекінську капусту

Пекінська капуста належить до вологолюбних овочевих культур, тому регулярний полив є одним із головних секретів гарного врожаю. Особливо важливо не допускати пересихання ґрунту у спекотні літні дні.

Щодо добрив, багато городників дотримуються простого підходу. Під час висаджування розсади у кожну лунку додають стартову дозу комплексного мінерального добрива, наприклад нітроамофоски. За умови родючого ґрунту такого запасу поживних речовин часто вистачає для нормального росту рослин протягом усього сезону.

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