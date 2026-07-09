Агрономи пояснили, коли категорично не можна копати озимий часник

Збір врожаю озимого часнику. Колаж: Новини.LIVE

У липні українські городники починають збір врожаю озимого часнику. Проте багато хто припускається помилок, які впливають на лежкість овочу. Експерти наголошують, орієнтуватися варто не лише на календар, а й уважно спостерігати за станом рослин.

Новини.LIVE з посиланням на A Way To Garden розповідає, коли категорично не можна викопувати озимий часник, щоб не втратити врожай.

Коли не можна копати озимий часник у липні 2026

Строки збору врожаю можуть трохи зміщуватися залежно від сорту, регіону та погодних умов. Тому головне правило, на якому наголошують фахівці, — не орієнтуватися лише на дату в календарі, а уважно спостерігати за станом рослини.

Не можна викопувати озимий часник, якщо майже все пір'я залишається зеленим. Адже у цей час цибулина ще продовжує набирати масу. Але при цьому не варто тягнути до моменту, коли все листя стане коричневим і сухим. Тоді головки перезрівають, починають втрачати щільність, а захисні луски вже не можуть ефективно оберігати зубчики від висихання та хвороб. Такий урожай значно швидше втрачає якість і погано зберігається взимку. Найкращий час для викопування настає тоді, коли нижні кілька листків уже пожовкли або висохли, але верхні ще залишаються зеленими.

Також варто звертати увагу на погодні умови. Навіть якщо головки вже дозріли, викопувати їх після дощу категорично не можна. Зайва волога створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань та скорочує термін зберігання. Навіть ретельне просушування не завжди рятує ситуацію. Тому бажано почекати щонайменше кілька сухих днів після дощу.

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Як правильно викопувати часник, щоб не пошкодити головки

Землю спочатку потрібно обережно підпушити вилами або лопатою поруч із рядком, а вже потім акуратно дістати головки руками. Такий спосіб допомагає уникнути механічних пошкоджень, через які врожай значно швидше починає псуватися під час зберігання.

Чому після викопування не можна залишати часник на сонці

На відміну від цибулі, яку часто залишають підсихати просто на грядці, часник потребує іншого підходу. Після викопування його бажано якнайшвидше перенести у затінене місце з хорошою вентиляцією — під навіс, у сарай, гараж або на криту терасу. Пряме сонячне проміння може пересушити зовнішні луски та негативно вплинути на подальше зберігання.

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