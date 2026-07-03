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Головна Дім та город Стрілки цибулі жовтіють: чим підживити, щоб збирати соковиті головки

Стрілки цибулі жовтіють: чим підживити, щоб збирати соковиті головки

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 21:21
Чим підживити цибулю, щоб стрілки не жовтіли: найкраще натуральне добриво
Підживлення цибулі для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Не рідко городники стикаються з проблемою, коли зелена цибуля на грядках раптом починає жовтіти раніше часу. Причин є кілька. Але в більшості випадків проблему можна легко вирішити — є корисне підживлення, яке зробить цибулю соковитою, смачною та великою.

Новини.LIVE ділиться народними рецептами добрив, які зміцнять цибулю та подарують багатий врожай.

Чому у цибулі жовтіє пір'я

Головні причини, через які пір'я цибулі втрачає колір: 

  • дефіцит азоту;
  • нестача вологи;
  • спека;
  • пошкодження цибулевою мухою;
  • дефіцит поживних речовин.

Чим підживити цибулю, якщо пір'я жовтіє

Є кілька натуральних перевірених засобів, які повернуть цибулі здоров'я та соковитість:

1. Коров'як

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Для приготування робочого розчину достатньо 60 г концентрату на 10 л води. Таким підживленням поливають рослини лише по вологому ґрунту, щоб не пошкодити коріння.

2. Сечовина

Вона допоможе, якщо цибулі бракує азоту. Для цього 25 г добрива розчиняють у 10 л води. Таке підживлення особливо ефективне на початку росту, коли рослина активно нарощує зелену масу. Водночас не варто використовувати його занадто пізно, адже надлишок азоту може сповільнити дозрівання головок.

3. Йод

Цей аптечний засіб також рятує від пожовтіння та допомагає підтримати здоров'я рослини. Також йод зменшує ризик розвитку окремих захворювань. Необхідно 10 мл йоду розвести у 50 мл води, а після довести об'єм розчину до співвідношення 1:10.

4. Сольовий розчин

Цей засіб не можна вважати повноцінним добривом, а скоріше метод боротьби з личинками цибулевої мухи. Одну склянку кухонної солі розчиняють у 10 л води та обережно поливають міжряддя. Зловживати розчином не можна, адже надлишок солі може погіршити стан ґрунту.

Що ще допоможе отримати щедрий урожай цибулі

Не варто забувати й про інший догляд за цибулею. Зокрема овоч потребує регулярного поливу. Після зволоження та дощів необхідно розпушувати ґрунт, щоб коріння отримувало достатньо кисню. Також періодично оглядайте грядки на наявність шкідників і не забувайте видаляти бур'яни, які забирають у рослин поживні речовини.

Ділимося іншими секретами з підживлення городніх культур

Чим підживити огірки у липні, щоб кущі були міцними на щедро плодоносили.

Яким корисним добривом підгодувати баклажани, щоб врожай був великим.

Чим підживлювати томати після пікірування, щоб кущі були всипані солодкими плодами.

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Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
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