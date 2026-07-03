Чем подкормить лук, чтобы стрелки не желтели: лучшее натуральное удобрение

Стрелки лука желтеют: чем подкормить, чтобы собрать сочные луковицы
Нередко огородники сталкиваются с проблемой, когда зеленый лук на грядках внезапно начинает желтеть раньше времени. Причин несколько. Но в большинстве случаев проблему можно легко решить — есть полезная подкормка, которая сделает лук сочным, вкусным и крупным.
Новини.LIVE делится народными рецептами удобрений, которые укрепят лук и подарят богатый урожай.
Почему у лука желтеют перья
Основные причины, по которым перья лука теряют цвет:
- дефицит азота;
- недостаток влаги;
- жара;
- повреждение луковой мухой;
- дефицит питательных веществ.
Чем подкормить лук, если листья желтеют
Есть несколько натуральных проверенных средств, которые вернут луку здоровье и сочность:
1. Коровяк
Для приготовления рабочего раствора достаточно 60 г концентрата на 10 л воды. Такой подкормкой поливают растения только на влажную почву, чтобы не повредить корни.
2. Мочевина
Она поможет, если луку не хватает азота. Для этого 25 г удобрения растворяют в 10 л воды. Такая подкормка особенно эффективна в начале роста, когда растение активно наращивает зеленую массу. В то же время не стоит использовать его слишком поздно, ведь избыток азота может замедлить созревание головок.
3. Йод
Это аптечное средство также спасает от пожелтения и помогает поддержать здоровье растения. Кроме того, йод снижает риск развития отдельных заболеваний. Необходимо развести 10 мл йода в 50 мл воды, а затем довести объем раствора до соотношения 1:10.
4. Солевой раствор
Это средство нельзя считать полноценным удобрением, а скорее методом борьбы с личинками луковой мухи. Один стакан поваренной соли растворяют в 10 л воды и осторожно поливают междурядья. Злоупотреблять раствором нельзя, ведь избыток соли может ухудшить состояние почвы.
Что еще поможет получить большой урожай лука
Не стоит забывать и о других мерах по уходу за луком. В частности, овощ нуждается в регулярном поливе. После полива и дождей необходимо рыхлить почву, чтобы корни получали достаточно кислорода. Также периодически осматривайте грядки на наличие вредителей и не забывайте удалять сорняки, которые отбирают у растений питательные вещества.
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