Коли та як сіяти горох у липні 2026: прості секрети для багатого врожаю

Посів гороху в липні для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Коли весна добігає кінця, більшість українських городників завершують посіви. Та насправді є культури, які чудово переносять пізні посіви. Серед них горох. Є кілька простих секретів, які допоможуть виростити щедрий врожай гороху, і, на додачу, покращити стан ґрунту на грядці.

Новини.LIVE ділиться порадами, коли сіяти горох у липні 2026 та що потрібно зробити, щоб урожай приємно здивував.

Коли можна сіяти горох у липні 2026

Липневий посів гороху буде вдалим, особливо в теплих регіонах України. Так можна не тільки зібрати другий врожай восени, а й збагатити грядки азотом.

Найкращий час для повторної посадки — друга половина липня. А у південних областях висівати культуру можна навіть на початку серпня, якщо синоптики не прогнозують ранніх осінніх похолодань.

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Як підготувати насіння перед посадкою

Перед тим як сіяти горох у відкритий ґрунт, насіння бажано правильно підготувати. Найпростіший спосіб — замочити його у теплій воді на кілька годин.

Замочування допомагає зернам:

набратися вологи;

швидше прорости у ґрунті;

позбутися частини можливих шкідників, якщо вони залишилися всередині насіння після зберігання.

А ось пророщувати горох необов'язково. Деякі досвідчені городники навіть не радять цього робити, адже пророслі зерна стають більш вразливими до несприятливих умов.

Як правильно сіяти горох у липні

Для дружніх сходів та міцних рослин, дотримуйтеся нескладної схеми посадки:

Підготуйте грядку, гарненько розпушіть землю. Ґрунт має бути легким та поживним. Зробіть борозни глибиною приблизно 3-5 см. На легких піщаних ґрунтах насіння можна заглиблювати трохи більше, а на важких суглинках — висівати ближче до поверхні. Між рядками бажано залишати близько 15 см, а між горошинами — 5-7 см. Тоді повітря добре циркулюватиме між рослинами, вони гарно розвиватимуться та не конкуруватимуть між собою. Після посіву борозни слід засипати землею та злегка ущільнити поверхню грядки. Якщо ви обрали високорослий сорт, заздалегідь встановіть опори. Рослини швидко почнуть випускати вусики й легко закріпляться на них. Для низькорослого гороху достатньо невеликих кілочків.

Як доглядати за горохом після посіву

У літню спеку найбільше значення має правильний полив. Горох особливо гостро потребує вологи у два важливі періоди — під час проростання насіння та у фазі цвітіння.

Також бажано періодично розпушувати землю після поливу або дощу. Це допоможе кореневій системі отримувати більше повітря та зменшить випаровування вологи.

Коли чекати перших сходів

Швидкість появи сходів залежить від температури повітря, кількості вологи та ґрунту. За температури повітря від +25 до +30 °C і добре зволоженого, розпушеного ґрунту горох зазвичай сходить через 4-7 днів.

Якщо на вулиці стоїть спека більше +30 °C, а ґрунт швидко пересихає, проростання може затягнутися або сходи будуть нерівномірними. Тому після липневого посіву підтримуйте помірну вологість ґрунту та не допускайте утворення твердої земляної кірки.

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