Когда и как сеять горох в июле 2026: простые секреты для большого урожая

Посейте горох в июле 2026: простые советы, как собрать богатый урожай
Когда весна подходит к концу, большинство украинских огородников заканчивают посев. Но на самом деле есть культуры, которые прекрасно переносят поздний посев. Среди них — горох. Есть несколько простых секретов, которые помогут вырастить большой урожай гороха и, к тому же, улучшить состояние почвы на грядке.
Новини.LIVE делится советами, когда сеять горох в июле 2026 года и что нужно сделать, чтобы урожай приятно удивил.
Когда можно сеять горох в июле 2026
Июльский посев гороха будет удачным, особенно в теплых регионах Украины. Так можно не только собрать второй урожай осенью, но и обогатить грядки азотом.
Лучшее время для повторной посадки — вторая половина июля. А в южных областях высевать культуру можно даже в начале августа, если синоптики не прогнозируют ранних осенних похолоданий.
Для летнего посева стоит выбирать раннеспелые или среднеспелые сорта. Они успевают сформировать полноценный урожай до окончания сезона.
Как подготовить семена перед посадкой
Прежде чем сеять горох в открытый грунт, семена желательно правильно подготовить. Самый простой способ — замочить их в теплой воде на несколько часов.
Замачивание помогает зернам:
- набраться влаги;
- быстрее прорасти в почве;
- избавиться от части возможных вредителей, если они остались внутри семян после хранения.
А вот проращивать горох необязательно. Некоторые опытные огородники даже не советуют этого делать, ведь проросшие зерна становятся более уязвимыми к неблагоприятным условиям.
Как правильно сеять горох в июле
Для дружных всходов и крепких растений придерживайтесь несложной схемы посадки:
- Подготовьте грядку, хорошенько разрыхлите землю. Почва должна быть легкой и питательной.
- Сделайте борозды глубиной примерно 3–5 см. На легких песчаных почвах семена можно заглублять чуть больше, а на тяжелых суглинках — высевать ближе к поверхности.
- Между рядами желательно оставлять около 15 см, а между горошинами — 5–7 см. Тогда воздух будет хорошо циркулировать между растениями, они будут хорошо развиваться и не будут конкурировать друг с другом.
- После посева борозды следует засыпать землей и слегка уплотнить поверхность грядки.
- Если вы выбрали высокорослый сорт, заранее установите опоры. Растения быстро начнут выпускать усики и легко закрепятся на них. Для низкорослого гороха достаточно небольших колышков.
Как ухаживать за горохом после посева
В летнюю жару наибольшее значение имеет правильный полив. Горох особенно остро нуждается во влаге в два важных периода — во время прорастания семян и в фазе цветения.
Также желательно периодически рыхлить почву после полива или дождя. Это поможет корневой системе получать больше воздуха и уменьшит испарение влаги.
Когда ждать первых всходов
Скорость появления всходов зависит от температуры воздуха, количества влаги и состояния почвы. При температуре воздуха от +25 до +30 °C и хорошо увлажненной, рыхлой почве горох обычно всходит через 4-7 дней.
Если на улице стоит жара выше +30 °C, а почва быстро пересыхает, прорастание может затянуться или всходы будут неравномерными. Поэтому после июльского посева поддерживайте умеренную влажность почвы и не допускайте образования твёрдой земляной корки.
Читайте другие интересные статьи по огородничеству
Чем подкармливать огурцы в июле, чтобы они хорошо плодоносили.
Как спасти урожай белокочанной капусты от растрескивания.
Как спасти перец на огороде от паутинного клеща.