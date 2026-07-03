Когда и как сеять горох в июле 2026: простые секреты для большого урожая

Посев гороха в июле для получения большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Когда весна подходит к концу, большинство украинских огородников заканчивают посев. Но на самом деле есть культуры, которые прекрасно переносят поздний посев. Среди них — горох. Есть несколько простых секретов, которые помогут вырастить большой урожай гороха и, к тому же, улучшить состояние почвы на грядке.

Новини.LIVE делится советами, когда сеять горох в июле 2026 года и что нужно сделать, чтобы урожай приятно удивил.

Когда можно сеять горох в июле 2026

Июльский посев гороха будет удачным, особенно в теплых регионах Украины. Так можно не только собрать второй урожай осенью, но и обогатить грядки азотом.

Лучшее время для повторной посадки — вторая половина июля. А в южных областях высевать культуру можно даже в начале августа, если синоптики не прогнозируют ранних осенних похолоданий.

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Как подготовить семена перед посадкой

Прежде чем сеять горох в открытый грунт, семена желательно правильно подготовить. Самый простой способ — замочить их в теплой воде на несколько часов.

Замачивание помогает зернам:

набраться влаги;

быстрее прорасти в почве;

избавиться от части возможных вредителей, если они остались внутри семян после хранения.

А вот проращивать горох необязательно. Некоторые опытные огородники даже не советуют этого делать, ведь проросшие зерна становятся более уязвимыми к неблагоприятным условиям.

Как правильно сеять горох в июле

Для дружных всходов и крепких растений придерживайтесь несложной схемы посадки:

Подготовьте грядку, хорошенько разрыхлите землю. Почва должна быть легкой и питательной. Сделайте борозды глубиной примерно 3–5 см. На легких песчаных почвах семена можно заглублять чуть больше, а на тяжелых суглинках — высевать ближе к поверхности. Между рядами желательно оставлять около 15 см, а между горошинами — 5–7 см. Тогда воздух будет хорошо циркулировать между растениями, они будут хорошо развиваться и не будут конкурировать друг с другом. После посева борозды следует засыпать землей и слегка уплотнить поверхность грядки. Если вы выбрали высокорослый сорт, заранее установите опоры. Растения быстро начнут выпускать усики и легко закрепятся на них. Для низкорослого гороха достаточно небольших колышков.

Как ухаживать за горохом после посева

В летнюю жару наибольшее значение имеет правильный полив. Горох особенно остро нуждается во влаге в два важных периода — во время прорастания семян и в фазе цветения.

Также желательно периодически рыхлить почву после полива или дождя. Это поможет корневой системе получать больше воздуха и уменьшит испарение влаги.

Когда ждать первых всходов

Скорость появления всходов зависит от температуры воздуха, количества влаги и состояния почвы. При температуре воздуха от +25 до +30 °C и хорошо увлажненной, рыхлой почве горох обычно всходит через 4-7 дней.

Если на улице стоит жара выше +30 °C, а почва быстро пересыхает, прорастание может затянуться или всходы будут неравномерными. Поэтому после июльского посева поддерживайте умеренную влажность почвы и не допускайте образования твёрдой земляной корки.

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