Коли і як викопувати цибулю у липні 2026: агрономи дали поради для лежкості врожаю

Збір врожаю цибулі влітку. Колаж: Новини.LIVE

У липні городники в Україні починають збір врожаю цибулі. Багато хто припускається фатальної помилки — викопує овоч занадто рано або ж, навпаки, пізно. Але від цього залежить лежкість, смак і стан цибулин під час зимового зберігання. Тому важливо знати, коли та як викопувати врожай овочу, щоб плоди залишалися міцними та соковитими до самої весни.

Новини.LIVE ділиться простими порадами збору та зберігання цибулі.

Коли викопувати цибулю у липні 2026

Точний період збору залежить від:

сорту;

погодних умов;

часу посадки.

Проте існують ознаки, які майже безпомилково підказують, що цибуля вже дозріла. Зверніть увагу на листя — пір'я лягло на землю, почало жовтіти та поступово підсихати, тоді рослина завершує вегетацію. Також зовнішні луски мають ставати сухими, набувати золотистого або жовто-коричневого відтінку, а шийка цибулини помітно стоншуватися.

Що робити, якщо цибуля ще не достигла

Буває, що терміни збирання вже наближаються, а грядки залишаються зеленими. У такому випадку агрономи радять трохи прискорити природне дозрівання.

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Для цього достатньо:

повністю припинити полив;

якщо часто йдуть дощі, накрити грядку плівкою або іншим водонепроникним матеріалом;

обережно відгорнути землю від верхньої частини цибулин;

злегка пригнути пір'я до землі.

Як правильно викопувати цибулю, щоб вона не почала гнити

Для збирання врожаю найкраще обрати сухий, теплий і сонячний день. Волога земля та дощова погода значно підвищують ризик розвитку грибкових хвороб під час подальшого зберігання.

Якщо ґрунт пухкий, цибулю можна обережно висмикувати по одній головці, тримаючись за пір'я. А от на важких або ущільнених ґрунтах краще скористатися вилами чи лопатою й трохи підкопати кожну рослину.

Не варто силою висмикувати цибулю із землі, адже можна пошкодити денце або відірвати шийку. Такі механічні травми часто стають причиною появи гнилі вже через кілька тижнів після закладання врожаю.

Залишки ґрунту потрібно прибирати лише руками. Не можна бити цибулини одна об одну або очищати їх ножем чи іншими гострими предметами, оскільки навіть невеликі подряпини скорочують термін зберігання. Після викопування бажано залишити врожай просто на грядці на кілька годин. За цей час земля підсохне й легко осиплеться, а дрібні пошкодження встигнуть затягнутися.

Як правильно сушити цибулю після викопування

Основне сушіння триває приблизно від двох до трьох тижнів. Цибулини розкладають в один шар разом із пір'ям. Розкладати треба у сухому, теплому приміщенні з гарною вентиляцією на:

картоні;

дерев'яних настилах;

мішковині;

решітках.

Періодично урожай потрібно перевертати, щоб він рівномірно просихав з усіх боків.

Про те, що цибуля готова до тривалого зберігання, свідчать кілька характерних ознак:

шийка повністю висохла й стає тонкою;

лусочки міцно прилягають до головки та приємно шарудять;

цибулини залишаються щільними й твердими.

Коли обрізати пір'я та коріння

Поспішати з обрізуванням не варто. Пір'я й корінці рекомендують видаляти лише після повного завершення сушіння. Якщо зробити це раніше, через свіжі зрізи всередину цибулини можуть проникнути бактерії або грибки, які згодом викличуть загнивання. Після висихання зазвичай залишають шийку довжиною приблизно 3-5 см. Якщо ж ви плануєте плести цибулю в коси, сухе пір'я залишають значно довшим.

У чому найкраще зберігати цибулю взимку

Для тривалого зберігання найкраще підходять:

овочеві сітки, які забезпечують вентиляцію;

тканинні мішки;

плетені кошики;

картонні коробки.

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