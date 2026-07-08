Когда и как выкапывать лук в июле 2026: агрономы дали советы для лежкости урожая

Сбор урожая лука летом. Коллаж: Новини.LIVE

В июле огородники в Украине начинают сбор урожая лука. Многие допускают роковую ошибку — выкапывают овощ слишком рано или, наоборот, слишком поздно. Но от этого зависит лежкость, вкус и состояние луковиц во время зимнего хранения. Поэтому важно знать, когда и как выкапывать урожай лука, чтобы плоды оставались крепкими и сочными до самой весны.

Новини.LIVE делится простыми советами по сбору и хранению лука.

Когда выкапывать лук в июле 2026 года

Точный период сбора зависит от:

сорта;

погодных условий;

времени посадки.

Однако существуют признаки, которые почти безошибочно подсказывают, что лук уже созрел. Обратите внимание на листья — перья легли на землю, начали желтеть и постепенно подсыхать, тогда растение завершает вегетацию. Также наружные чешуи должны становиться сухими, приобретать золотистый или желто-коричневый оттенок, а шейка луковицы — заметно истончаться.

Что делать, если лук еще не созрел

Бывает, что сроки уборки уже приближаются, а грядки остаются зелеными. В таком случае агрономы советуют немного ускорить естественное созревание.

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Для этого достаточно:

полностью прекратить полив;

если часто идут дожди, накрыть грядку пленкой или другим водонепроницаемым материалом;

осторожно отгрести землю от верхней части луковиц;

слегка прижать перья к земле.

Как правильно выкапывать лук, чтобы он не начал гнить

Для сбора урожая лучше всего выбрать сухой, тёплый и солнечный день. Влажная земля и дождливая погода значительно повышают риск развития грибковых болезней при дальнейшем хранении.

Если почва рыхлая, лук можно осторожно выдергивать по одной головке, держась за перья. А вот на тяжелых или уплотненных почвах лучше воспользоваться вилами или лопатой и немного подкопать каждое растение.

Не стоит силой выдергивать лук из земли, ведь можно повредить донцо или оторвать шейку. Такие механические повреждения часто становятся причиной появления гнили уже через несколько недель после уборки урожая.

Остатки почвы нужно удалять только руками. Нельзя стучать луковицами друг о друга или очищать их ножом или другими острыми предметами, поскольку даже небольшие царапины сокращают срок хранения. После выкапывания желательно оставить урожай прямо на грядке на несколько часов. За это время земля подсохнет и легко осыплется, а мелкие повреждения успеют затянуться.

Как правильно сушить лук после выкопки

Основная сушка длится примерно от двух до трех недель. Луковицы раскладывают в один слой вместе с перьями. Раскладывать нужно в сухом, теплом помещении с хорошей вентиляцией на:

картоне;

деревянных настилах;

мешковине;

решетках.

Периодически урожай нужно переворачивать, чтобы он равномерно просыхал со всех сторон.

О том, что лук готов к длительному хранению, свидетельствуют несколько характерных признаков:

шейка полностью высохла и стала тонкой;

чешуйки плотно прилегают к головке и приятно шуршат;

луковицы остаются плотными и твёрдыми.

Когда обрезать перья и корни

Спешить с обрезкой не стоит. Перо и корешки рекомендуется удалять только после полного завершения сушки. Если сделать это раньше, через свежие срезы внутрь луковицы могут проникнуть бактерии или грибки, которые впоследствии вызовут загнивание. После высыхания обычно оставляют шейку длиной примерно 3-5 см. Если вы планируете плести лук в косы, сухую зелень оставляют значительно длиннее.

В чем лучше всего хранить лук зимой

Для длительного хранения лучше всего подходят:

овощные сетки, обеспечивающие вентиляцию;

тканевые мешки;

плетеные корзины;

картонные коробки.

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