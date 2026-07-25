Агрономи розповіли, чому капуста не зав'язує качани та як це виправити

Вирощування капусти на городі. Колаж: Новини.LIVE

Капуста на городі виглядає здоровою, швидко нарощує соковиті зелені листки, але качани не формуються. З такою проблемою городники стикаються не рідко. Є кілька причин, які на це впливають. Але є прості способи врятувати врожай овочу й отримати великі соковиті плоди.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, чому капуста не зав'язує качани та як це виправити.

Причини, через які капуста не формує плоди

Надлишок азоту

Коли капуста швидко набирає зелену масу, але качани не з'являються, необхідно насамперед переглянути схему підживлення. Найчастіше винуватцем стає надлишок азотних добрив. Азот стимулює ріст зеленої маси й у результаті формування качана відкладається.

У такій ситуації агрономи радять припинити внесення азоту та перейти на добрива з підвищеним вмістом фосфору й калію. Адже ці елементи допомагають рослині зміцнити кореневу систему та почати формувати щільні головки.

Погодні умови

Капуста належить до культур, які люблять прохолодну погоду. Найкраще качани формуються за помірних температур, від +13 до +18°C. Тривала спека може призвести до того, що рослина продовжить нарощувати листя або навіть почне цвісти, не утворивши повноцінного качана. Також якщо грядка перебуває у затінку плоди можуть формуватися маленькими.

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Неправильний полив

Коли ґрунт часто пересихає, рослина відчуває стрес і припиняє формування головки. Щоб цього уникнути підтримуйте рівномірну вологість ґрунту, а у спекотні дні поливайте рясно, не допускаючи пересихання землі.

Порушення сівозміни

Іноді проблема виникає навіть за правильного догляду. Однією з причин може бути недотримання сівозміни. Капусту не рекомендують висаджувати на одному місці кілька років поспіль або після інших хрестоцвітих культур, зокрема редиски, ріпи, редьки чи гірчиці. У такому разі ґрунт виснажується, а ризик розвитку хвороб і появи шкідників значно зростає. Повертати капусту на ту саму грядку бажано не раніше ніж через три-чотири роки.

Найкращими попередниками для капусти вважаються:

огірки;

картопля;

цибуля;

бобові культури.

Чим підживити капусту, щоб зав'язалися качани

Для формування щільних качанів особливо важливі:

фосфор;

калій;

бор.

Хороший результат дає підживлення суперфосфатом у поєднанні із сульфатом калію. Також варто звернути увагу на бор. Його нестача нерідко залишається непомітною, але саме вона може завадити нормальному розвитку качана. Для профілактики дефіциту бору використовують слабкий розчин борної кислоти для позакореневого обприскування.

Деревна зола також стане хорошим помічником. Досвідчені городники часто використовують настій деревної золи. Він містить калій і низку мікроелементів, необхідних капусті на етапі формування головок. Крім підживлення, зола допомагає зробити умови менш сприятливими для окремих шкідників.

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