Чому верхівка моркви зеленіє: одна причина і п'ять способів уникнути цього

Верхівка моркви стає зеленою. Колаж: Новини.LIVE

Позеленіння верхівки моркви — проблема, з якою стикаються багато городників-початківців. Причина такого явища одна, але її можна легко усунути. Варто знати кільки секретів, як виростити коренеплід насиченого помаранчевого кольору, солодкий та соковитий.

Новини.LIVE з посиланням на Deccoria.pl розповідає, чому морква стає зеленою та як цьому запобігти.

Чому верхівка моркви зеленіє

Позеленіння верхівки моркви має лише одну причину — сонячне світло. Коли верхня частина коренеплоду виходить на поверхню ґрунту, вона починає отримувати світло так само, як і листя. У відповідь рослина виробляє хлорофіл — природний зелений пігмент, який бере участь у фотосинтезі. Це абсолютно природний біологічний процес. І чим довше сонячні промені потрапляють на відкриту частину моркви, тим насиченішим стає зелений колір.

Чому верхівка моркви оголюється

Найчастіше верхівка моркви оголюється через кілька причин:

надто важкий або ущільнений ґрунт;

занадто густий посів;

поступове вимивання землі після поливів чи дощів;

природний ріст великих коренеплодів, які самі піднімаються над поверхнею.

Як уникнути позеленіння моркви

Уникнути цієї проблеми набагато простіше, ніж здається. Достатньо дотримуватися кількох нескладних правил:

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1. Добре підготуйте ґрунт

Перед посівом розпушіть грядку на достатню глибину та внесіть зрілий компост або іншу органіку. Пухкий ґрунт дозволяє коренеплодам рости рівномірно й рідше виштовхує їх на поверхню.

2. Уникайте поверхневого посіву

Дотримуйтеся рекомендованої глибини висіву для сорту, який вирощуєте. Інакше верхівка моркви швидко опиниться над землею.

3. Обов'язково проріджуйте сходи

Якщо рослини ростуть надто щільно, вони починають конкурувати за місце, а коренеплоди буквально виштовхують один одного вгору.

4. Регулярно підгортайте моркву

Як тільки помітите, що верхівки починають виглядати із землі, підсипте навколо них пухкий ґрунт, компост або шар мульчі. За сезон таку процедуру бажано провести щонайменше двічі або за потреби після сильних дощів.

5. Стежте за станом грядок протягом сезону

Після злив, поливів або розмивання ґрунту перевіряйте посадки. Якщо земля осіла й частина коренеплодів оголилася, відразу прикрийте їх шаром ґрунту.

Чи можна їсти зелену моркву та чи впливає це на врожай

Багато городників хвилюються, що така морква може бути небезпечною, як, до прикладу, позеленіла картопля, у якій накопичується токсичний соланін. Однак у випадку з морквою причин для занепокоєння немає. Зелена верхівка містить лише хлорофіл, який є безпечним.

Позеленіння не говорить про те, що врожай зіпсований або рослина хворіє. Якщо морква була правильно вирощена, вона залишиться соковитою, хрусткою та поживною. Єдиний недолік у тому, що позеленіла частина буде твердішою та набуде легкої гіркоти. Тому перед приготуванням просто потрібно зрізати зелену верхівку.

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