Почему верхушка моркови зеленеет: одна причина и пять способов этого избежать

Верхушка моркови становится зеленой. Коллаж: Новини.LIVE

Позеленение верхушки моркови — проблема, с которой сталкиваются многие начинающие огородники. Причина этого явления одна, но ее легко устранить. Стоит знать несколько секретов, как вырастить корнеплод насыщенного оранжевого цвета, сладкий и сочный.

Новини.LIVE со ссылкой на Deccoria.pl рассказывают, почему морковь зеленеет и как этого избежать.

Почему верхушка моркови зеленеет

Позеленение верхушки моркови имеет только одну причину — солнечный свет. Когда верхняя часть корнеплода выходит на поверхность почвы, она начинает получать свет так же, как и листья. В ответ растение вырабатывает хлорофилл — природный зеленый пигмент, участвующий в фотосинтезе. Это абсолютно естественный биологический процесс. И чем дольше солнечные лучи попадают на открытую часть моркови, тем насыщеннее становится зеленый цвет.

Почему верхушка моркови оголяется

Чаще всего верхушка моркови оголяется по нескольким причинам:

слишком тяжелая или уплотненная почва;

слишком густой посев;

постепенное вымывание почвы после поливов или дождей;

естественный рост крупных корнеплодов, которые сами поднимаются над поверхностью.

Как избежать позеленения моркови

Избежать этой проблемы гораздо проще, чем кажется. Достаточно соблюдать несколько несложных правил:

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1. Хорошо подготовьте почву

Перед посевом разрыхлите грядку на достаточную глубину и внесите зрелый компост или другую органику. Рыхлая почва позволяет корнеплодам расти равномерно и реже выталкивает их на поверхность.

2. Избегайте поверхностного посева

Соблюдайте рекомендуемую глубину посева для сорта, который выращиваете. Иначе верхушка моркови быстро окажется над землей.

3. Обязательно прореживайте всходы

Если растения растут слишком густо, они начинают конкурировать за место, а корнеплоды буквально выталкивают друг друга вверх.

4. Регулярно окучивайте морковь

Как только заметите, что верхушки начинают выглядывать из земли, подсыпьте вокруг них рыхлую почву, компост или слой мульчи. За сезон такую процедуру желательно провести как минимум дважды или по мере необходимости после сильных дождей.

5. Следите за состоянием грядок в течение сезона

После ливней, поливов или размыва почвы проверяйте посадки. Если земля осела и часть корнеплодов обнажилась, сразу прикройте их слоем почвы.

Можно ли есть зеленую морковь и влияет ли это на урожай

Многие огородники беспокоятся, что такая морковь может быть опасной, как, например, позеленевший картофель, в котором накапливается токсичный соланин. Однако в случае с морковью причин для беспокойства нет. Зеленая верхушка содержит только хлорофилл, который безопасен.

Позеленение не означает, что урожай испорчен или растение больно. Если морковь была правильно выращена, она останется сочной, хрустящей и питательной. Единственный недостаток в том, что позеленевшая часть будет более твердой и приобретет легкую горечь. Поэтому перед приготовлением просто нужно срезать зеленую верхушку.

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