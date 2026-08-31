Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что сделать, чтобы мед дольше не засахаривался: секрет хранения

Что сделать, чтобы мед дольше не засахаривался: секрет хранения

Ua ru
31 августа 2026 03:11
Как правильно хранить мед, чтобы он дольше оставался жидким: советы специалистов
Банка с жидким медом, засахаренный мед. Коллаж: Новини.LIVE

Мед — один из продуктов, который может годами храниться на кухне. Но зачастую эта жидкая золотистая сладкая жидкость кристаллизуется. Это естественный процесс, и он не означает порчу продукта. Впрочем, для многих блюд и напитков гораздо удобнее использовать именно жидкий мед. А неправильное хранение может ускорить засахаривание в несколько раз.

Почему мед кристаллизуется и как дольше сохранить его в жидком состоянии, рассказала эксперт Martha Stewart, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему мед засахаривается

Натуральный мед состоит преимущественно из сахаров и небольшого количества воды. Глюкоза со временем начинает отделяться от жидкой части и образовывать кристаллы, из-за чего продукт становится густым.

Скорость этого процесса зависит от сорта. Мед с более высокой долей глюкозы кристаллизуется быстрее, а тот, в котором больше фруктозы, может дольше оставаться жидким. Сырой мед также часто загустевает быстрее, чем хорошо отфильтрованный. Причина в мелких частичках пыльцы и воска, вокруг которых легче образуются кристаллы. Поэтому засахаривание не является признаком плохого качества. Наоборот, для натурального меда это вполне обычное явление.

Где и как хранить мед, чтобы он дольше оставался жидким

Лучшее место для баночки меда — сухой темный кухонный шкаф, куда не попадает прямой солнечный свет. Оптимально хранить продукт при температуре, приблизительно равной комнатной, ориентировочно от +18 до +24°C. Не ставьте мед в холодильник, если хотите как можно дольше сохранить его в жидком состоянии. Прохлада способствует более быстрому образованию кристаллов, а сам продукт становится очень густым.

Читайте также:

Также важно плотно закрывать банку. Мед легко впитывает влагу и посторонние запахи из воздуха, поэтому лучше всего подходит чистая стеклянная тара с герметичной крышкой. Каждый раз набирайте продукт только сухой чистой ложкой. Даже небольшое количество воды или остатков пищи может ухудшить его качество.

Секрет жидкого меда прост:

  • темнота;
  • стабильная комнатная температура;
  • герметичная стеклянная банка;
  • никакой влаги.

Что еще поможет замедлить кристаллизацию меда

Постоянные перепады температуры и нагревание ухудшают аромат и вкус продукта. Поэтому не оставляйте мед:

  • возле плиты;
  • у батареи;
  • на солнечном подоконнике.

Что делать, если мед уже засахарился

Выбрасывать его не нужно. Кристаллизованный мед остается пригодным к употреблению, если не имеет признаков брожения, пены или необычного запаха.

Чтобы вернуть ему жидкую консистенцию, поместите банку в теплую воду и дайте меду медленно прогреться, периодически перемешивая и следя за тем, чтобы вода не попала внутрь. Не кипятите продукт и не перегревайте его. Мягкое тепло поможет растворить кристаллы и сохранить вкус и аромат.

Делимся другими полезными советами

Как правильно хранить разрезанный арбуз, чтобы он долго оставался свежим и сочным.

Что сделать с хлебом, чтобы он не плесневел и долго не черствел.

Как правильно хранить лук, чтобы он не гнил и не прорастал.

Что стоит добавить в варенье, чтобы оно не плесневело и не засахарилось.

полезные советы хранение меда мед кристаллизуется
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации