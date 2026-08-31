Как правильно хранить мед, чтобы он дольше оставался жидким: советы специалистов

Банка с жидким медом, засахаренный мед. Коллаж: Новини.LIVE

Мед — один из продуктов, который может годами храниться на кухне. Но зачастую эта жидкая золотистая сладкая жидкость кристаллизуется. Это естественный процесс, и он не означает порчу продукта. Впрочем, для многих блюд и напитков гораздо удобнее использовать именно жидкий мед. А неправильное хранение может ускорить засахаривание в несколько раз.

Почему мед кристаллизуется и как дольше сохранить его в жидком состоянии, рассказала эксперт Martha Stewart, передает Новини.LIVE.

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Почему мед засахаривается

Натуральный мед состоит преимущественно из сахаров и небольшого количества воды. Глюкоза со временем начинает отделяться от жидкой части и образовывать кристаллы, из-за чего продукт становится густым.

Скорость этого процесса зависит от сорта. Мед с более высокой долей глюкозы кристаллизуется быстрее, а тот, в котором больше фруктозы, может дольше оставаться жидким. Сырой мед также часто загустевает быстрее, чем хорошо отфильтрованный. Причина в мелких частичках пыльцы и воска, вокруг которых легче образуются кристаллы. Поэтому засахаривание не является признаком плохого качества. Наоборот, для натурального меда это вполне обычное явление.

Где и как хранить мед, чтобы он дольше оставался жидким

Лучшее место для баночки меда — сухой темный кухонный шкаф, куда не попадает прямой солнечный свет. Оптимально хранить продукт при температуре, приблизительно равной комнатной, ориентировочно от +18 до +24°C. Не ставьте мед в холодильник, если хотите как можно дольше сохранить его в жидком состоянии. Прохлада способствует более быстрому образованию кристаллов, а сам продукт становится очень густым.

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Также важно плотно закрывать банку. Мед легко впитывает влагу и посторонние запахи из воздуха, поэтому лучше всего подходит чистая стеклянная тара с герметичной крышкой. Каждый раз набирайте продукт только сухой чистой ложкой. Даже небольшое количество воды или остатков пищи может ухудшить его качество.

Секрет жидкого меда прост:

темнота;

стабильная комнатная температура;

герметичная стеклянная банка;

никакой влаги.

Что еще поможет замедлить кристаллизацию меда

Постоянные перепады температуры и нагревание ухудшают аромат и вкус продукта. Поэтому не оставляйте мед:

возле плиты;

у батареи;

на солнечном подоконнике.

Что делать, если мед уже засахарился

Выбрасывать его не нужно. Кристаллизованный мед остается пригодным к употреблению, если не имеет признаков брожения, пены или необычного запаха.

Чтобы вернуть ему жидкую консистенцию, поместите банку в теплую воду и дайте меду медленно прогреться, периодически перемешивая и следя за тем, чтобы вода не попала внутрь. Не кипятите продукт и не перегревайте его. Мягкое тепло поможет растворить кристаллы и сохранить вкус и аромат.

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