Зачем добавлять лавровый лист в крупы: специалисты рассказали, от чего помогает эта пряность

Хранение круп с лавровыми листьями. Коллаж: Новини.LIVE

Открываете банку с рисом или гречкой, а внутри лежит обычный лавровый лист? Нет, его положили туда вовсе не для аромата. Этим особым старинным приемом хозяйки пользуются для других целей.

Секретом поделились специалисты на портале Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Зачем кладут лавровый лист в крупы

Чаще всего сухой лавровый лист можно увидеть в банках с:

рисом;

гречкой;

пшоном;

мукой и другими сыпучими продуктами.

В быту эту пряность используют как натуральное средство от насекомых, ведь листья обладают сильным характерным ароматом. Таким образом, запасы можно защитить от пищевой моли, долгоносиков и других мелких вредителей. В банку обычно кладут один или два сухих листа, после чего плотно закрывают крышку.

Как правильно хранить крупы, чтобы не завелись жучки

Чтобы в крупах не появлялись вредители, важно правильно выбрать тару для хранения. После покупки крупу лучше пересыпать в чистую сухую емкость с плотно закрывающейся крышкой. Для длительного хранения подойдут:

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стеклянные банки;

металлические банки;

прочные пластиковые контейнеры.

Шкафчики нужно регулярно очищать от крошек и остатков продуктов, а старые запасы использовать в первую очередь.

Что делать, если в крупе уже появились насекомые

Если вы заметили жучков, личинок, паутину или пищевую моль, лавровый лист ситуацию уже не спасет. Зараженные продукты рекомендуется выбросить, а полку тщательно пропылесосить и очистить, уделяя внимание щелям и углам.

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