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Главная Дом и огород Конденсат на окнах: что нужно поставить на подоконник на ночь

Конденсат на окнах: что нужно поставить на подоконник на ночь

Ua ru
6 октября 2026 03:11
Как избавиться от конденсата на окнах осенью: простое домашнее средство
Человек вытирает конденсат с окна. Фото: bhbh.org.uk

Многие осенью сталкиваются с этой неприятностью — окна в доме покрываются каплями воды. Если ничего не предпринимать, лишняя влага будет скапливаться возле рам, откосов и, в результате, появится плесень. Но есть простой домашний лайфхак, который поможет избавиться от конденсата.

Что поставить на ночь у окна, чтобы избавиться от вечно влажных окон, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Superexpress.

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Почему на окнах осенью появляется конденсат

Капли на внутренней стороне стекла образуются тогда, когда теплый влажный воздух в комнате соприкасается с холодной поверхностью окна. Водяной пар охлаждается и превращается в воду. Чем холоднее стекло и чем влажнее в помещении, тем сильнее запотевают окна.

Особенно заметной проблема становится осенью, когда окна открывают реже, начинается отопительный сезон, а в квартире сушат вещи, готовят еду и принимают горячий душ.

Постоянный конденсат лучше не игнорировать. Специалисты советуют поддерживать относительную влажность в помещении ниже 60%, а оптимальным диапазоном считают примерно 30–50%.

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Что поставить на подоконник на ночь

Самый простой домашний вариант — это обычная поваренная соль. Насыпьте ее толстым слоем в широкую неглубокую миску или другую открытую емкость и поставьте вечером на подоконник.

Соль способна поглощать часть влаги из окружающей среды. Если к утру она стала влажной или начала слипаться, ее нужно заменить или хорошо просушить перед повторным использованием.

Также можно использовать пищевую соду или наполнитель для кошачьего туалета. Их тоже лучше насыпать в открытую емкость и оставить у окна на ночь. Такой способ может помочь при небольшом количестве влаги непосредственно у стекла, но если каждое утро окна буквально мокрые, одних мисочек с солью будет недостаточно.

Как избавиться от конденсата

Прежде всего, регулярно вытирайте воду со стекол и рам. Если поверхности остаются мокрыми в течение длительного времени, возрастает риск появления плесени.

Не сушите большое количество белья в комнате с закрытыми окнами. Во время приготовления пищи включайте вытяжку, а после душа проветривайте ванную. Кратковременное интенсивное проветривание осенью и зимой помогает вывести теплый влажный воздух наружу.

Также проверьте, не закрыты ли батареи тяжелыми шторами и мебелью. Теплый воздух должен свободно циркулировать у стекла.

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действенные лайфхаки полезные советы конденсат на окнах
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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