Как удалить старые желтые пятна с подушек: простой способ с помощью утюга

Утюг с паром, пятно на подушке. Коллаж: Новини.LIVE

Желтые пятна на подушке могут появиться даже если вы регулярно меняете наволочки. Со временем через ткань проникают пот, кожный жир, влага из волос и остатки косметики. Есть домашний способ с использованием утюга, который поможет привести белье в порядок.

Этим лайфхаком поделились на портале Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему подушки желтеют

Главная причина появления желтых пятен — влага, которая постепенно проникает сквозь наволочку. Это может быть пот, слюна, вода из влажных волос, естественный кожный жир, кремы и другие средства по уходу. Со временем загрязнения накапливаются, окисляются и становятся всё более заметными.

Но пожелтение не всегда означает, что подушку пора выбрасывать. Если наполнитель еще сохраняет форму, а на поверхности нет плесени или стойкого неприятного запаха, пятна можно попробовать удалить.

Как удалить желтые пятна утюгом

Прежде всего проверьте этикетку подушки. Если разрешена только поверхностная очистка, можно воспользоваться простым домашним методом. Для этого:

Читайте также:

Налейте в миску немного теплой воды и добавьте небольшое количество жидкого средства для стирки. Для белой ткани можно использовать немного 3% перекиси водорода, но сначала проверьте раствор на незаметном участке. Смочите чистую салфетку из микрофибры и очень хорошо ее отожмите. Она должна быть лишь влажной. Оберните ею подошву утюга, а затем включите минимальный нагрев без пара. Осторожно проводите утюгом через салфетку по пожелтевшим участкам, не задерживаясь на одном месте. Теплая влага помогает размягчить поверхностные загрязнения, а микрофибра постепенно удаляет их с ткани.

Как не испортить подушку

Никогда не ставьте горячий утюг непосредственно на ткань и не мочите подушку насквозь. Для изделий из memory foam или латекса такой способ лучше не применять, если производитель прямо не разрешает влажную чистку и нагрев.

Если же подушку можно стирать в стиральной машине, полноценная стирка будет эффективнее, чем поверхностная обработка. После очистки ее нужно полностью высушить, чтобы внутри не оставалась влага.

А чтобы подушки дольше оставались белыми, используйте защитный чехол под наволочку и не ложитесь спать с мокрыми волосами.

Делимся другими полезными советами для дома

Зачем хозяйки кладут три лавровых листа под матрас.

Как удалить желтые пятна с белой одежды.

Почему полотенца неприятно пахнут после стирки и как устранить эту проблему.