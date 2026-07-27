Почему полотенца неприятно пахнут после стирки: одна причина, которую легко устранить

Неприятный запах полотенец после стирки. Коллаж: Новини.LIVE

Чистые ароматные полотенца дарят ощущение уюта. Но нередко возникает проблема, когда после стирки они приобретают неприятный запах сырости или плесени. Чаще всего эту проблему вызывает одна распространенная ошибка. Существуют простые методы, которые вернут вашим полотенцам свежесть и мягкость.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывает, почему появляется затхлый запах и как быстро вернуть полотенцам чистоту.

Главная причина, по которой полотенца начинают неприятно пахнуть

Чаще всего неприятный запах появляется из-за того, что полотенце постоянно влажное, висит в плохо проветриваемом помещении. Плесень и бактерии очень быстро размножаются в теплой, темной и влажной среде.

Полотенца, которые вы оставляете висеть на дверце после душа, в корзине для белья, скомканными на полу ванной комнаты или же в стиральной машине после завершения цикла, быстро приобретают характерный затхлый запах.

Какие еще ошибки приводят к неприятному запаху полотенец

Помимо недостаточного высыхания, существует еще несколько причин, из-за которых полотенца после стирки могут терять свежесть.

Читайте также:

Каждая из этих привычек постепенно создает идеальные условия для появления затхлого запаха:

использование слишком большого количества моющего средства, из-за чего его остатки накапливаются в волокнах ткани;

регулярное использование кондиционера для белья, который образует тонкую пленку и задерживает влагу;

редкая глубокая очистка полотенец;

перегрузка стиральной машины, из-за чего вещи плохо прополаскиваются;

грязная стиральная машина, внутри которой скапливаются остатки моющих средств и бактерии;

хранение еще влажных полотенец в шкафу без достаточной циркуляции воздуха;

сушка в ванной комнате без вентиляции или с постоянно закрытыми дверями.

Как сделать так, чтобы полотенца всегда оставались свежими

Эксперты советуют в первую очередь обеспечить правильное высыхание полотенец после каждого использования. Их нужно сразу расправлять и развешивать так, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг ткани. В теплое время года отличным решением станет сушка на открытом воздухе. Если такой возможности нет, поможет полотенцесушилка.

Не менее важно правильно стирать полотенца. Избыток стирального порошка не делает ткань чище, а наоборот — оставляет осадок в волокнах, который удерживает влагу и способствует размножению бактерий.

Как избавиться от запаха в полотенцах без лишних усилий

Специалисты рекомендуют примерно раз в месяц проводить глубокую очистку полотенец без использования кондиционера для белья.

Для этого можно воспользоваться одним из простых средств:

полстакана пищевой соды;

один стакан белого уксуса;

кислородный отбеливатель.

Такие средства помогают растворить остатки моющих средств, устранить бактерии и вернуть ткани свежий запах. Наилучший результат дает стирка в горячей воде, если это разрешено рекомендациями производителя, указанными на этикетке полотенец.

Делимся другими полезными советами для дома

Как часто следует менять постельное белье летом.

Как удалить желтые пятна с белой одежды.

Как отбелить грязные носки буквально за три минуты.