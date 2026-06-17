Как часто менять постельное белье летом: оптимальный график для здоровья и гигиены

Смена постельного белья летом. Коллаж: Новини.LIVE

Жара вносит коррективы в нашу повседневную жизнь, заставляя чаще принимать душ, менять одежду и поддерживать свежесть в доме. А вот о постельном белье многие вспоминают только тогда, когда оно теряет приятный запах. И зря, ведь именно летом простыни, наволочки и пододеяльники накапливают больше всего грязи. Это влияет не только на комфорт во время сна, но и на состояние кожи, самочувствие и даже на здоровье. Есть простые правила, которые сделают спальню безопаснее и чище летом.

Новини.LIVE рассказывают, как часто нужно менять постельное белье летом и какие правила ухода за ним действительно работают.

Почему летом нужно чаще менять постельное белье

Естественно, летом организм потеет сильнее. А во время сна влага впитывается в ткань вместе с частицами кожного жира, отмершими клетками эпидермиса и домашней пылью. Высокая температура воздуха и повышенная влажность создают благоприятные условия для размножения бактерий, грибков и пылевых клещей.

В результате пренебрежение правилами гигиены может привести к таким неприятным последствиям:

раздражение кожи;

покраснение и зуд;

обострение акне;

воспаления на коже;

развитие грибковых инфекций;

усиление аллергических реакций;

заложенность носа, чихание и слезотечение;

раздражение дыхательных путей из-за накопления аллергенов.

Как часто менять постельное белье летом

Врачи из одного из самых авторитетных медицинских центров мира — Cleveland Clinic — рекомендуют менять комплект постельного белья не реже одного раза в 7 дней. Такой график помогает поддерживать чистоту, улучшает качество сна и снижает накопление аллергенов.

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Если вы сильно потеете во время сна или у вас есть домашние животные, которые забираются на кровать, постельное белье желательно стирать каждые три-четыре дня.

Примерный график ухода выглядит так:

наволочки — каждые 3–4 дня;

простыни и пододеяльники — раз в неделю;

одеяла и наматрасники — раз в один-три месяца в зависимости от интенсивности использования.

Почему наволочки требуют особого внимания

Именно наволочка ежедневно соприкасается с кожей лица и волосами. На ее поверхности быстро скапливаются остатки косметических средств, себум, пот и пыль. Несвоевременная замена наволочки может способствовать раздражению кожи, появлению высыпаний, закупорке пор и ощущению дискомфорта.

При какой температуре стирать постельное белье

Распространено мнение, что эффективно очистить постельное белье можно только при температуре 60 °C. Однако современные моющие средства хорошо отстирывают грязь и дезинфицируют даже при более низких температурах.

Для регулярной еженедельной стирки достаточно температуры 30–40 °C. А примерно раз в месяц стоит выбирать цикл стирки при 60 °C, чтобы максимально уменьшить количество бактерий, пылевых клещей и других микроорганизмов. Для дополнительной чистоты после стирки и сушки белье следует погладить.

Нужно ли застилать кровать сразу после пробуждения

Многие люди привыкли застилать кровать сразу после пробуждения. Однако специалисты советуют не торопиться. За ночь в ткани скапливается влага от дыхания и потоотделения. Если сразу накрыть постель покрывалом, влага останется внутри, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и пылевых клещей. Лучше оставить кровать расстеленной на 20-30 минут. За это время ткань естественным образом проветрится, высохнет и станет свежее.

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