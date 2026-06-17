Як часто міняти постільну білизну влітку: оптимальний графік для здоров'я і гігієни

Заміна постільної білизни влітку. Колаж: Новини.LIVE

Спека вносить корективи у наше повсякденне життя, змушуючи частіше приймати душ, змінювати одяг та підтримувати свіжість у домі. А от про постільну білизну багато хто згадує лише тоді, коли вона втратила приємний запах. І дарма, адже саме влітку простирадла, наволочки та підковдри накопичують найбільше бруду. Це впливає не лише на комфорт під час сну, а й на стан шкіри, самопочуття та навіть на здоров'я. Є прості правила, які зроблять спальню безпечнішою і чистішою влітку.

Новини.LIVE розповідає, як часто потрібно міняти постільну білизну влітку та які правила догляду за нею справді працюють.

Чому влітку потрібно частіше міняти постіль

Природно, влітку організм більше пітніє. А під час сну волога вбирається у тканину разом із частинками шкірного жиру, відмерлими клітинами епідермісу та домашнім пилом. Висока температура повітря і підвищена вологість створюють сприятливі умови для розмноження бактерій, грибків та пилових кліщів.

У результаті нехтування правилами гігієни може призвести до таких неприємних наслідків:

подразнення шкіри;

почервоніння та свербіж;

загострення акне;

запалення на шкірі;

розвиток грибкових інфекцій;

посилення алергічних реакцій;

закладеність носа, чхання та сльозотеча;

подразнення дихальних шляхів через накопичення алергенів.

Як часто міняти постільну білизну влітку

Лікарі з одного з найавторитетніших медичних центрів світу Cleveland Clinic рекомендують змінювати комплект постільної білизни щонайменше один раз на 7 днів. Такий графік допомагає підтримувати чистоту, покращує якість сну та знижує накопичення алергенів.

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Якщо ви сильно пітнієте під час сну або маєте домашніх тварин, які заходять на ліжко, білизну бажано прати кожні три-чотири дні.

Орієнтовний графік догляду виглядає так:

наволочки — кожні 3-4 дні;

простирадла та підковдри — раз на тиждень;

ковдри та наматрацники — раз на один-три місяці залежно від інтенсивності використання.

Чому наволочки потребують особливої уваги

Саме наволочка щодня контактує зі шкірою обличчя та волоссям. На її поверхні швидко накопичуються залишки косметичних засобів, себум, піт і пил. Несвоєчасна заміна наволочки може сприяти подразненню шкіри, появі висипань, закупорюванню пор та відчуттю дискомфорту.

За якої температури прати постільну білизну

Розповсюджена думка, що ефективно очистити постіль можна лише за температури 60°C. Проте сучасні пральні засоби гарно відпирають бруд та дезінфікують й при нижчих температурах.

Для регулярного щотижневого прання достатньо температури 30-40°C. А вже приблизно раз на місяць варто обирати цикл прання при 60°C, щоб максимально зменшити кількість бактерій, пилових кліщів та інших мікроорганізмів. Для додаткової чистоти після прання та сушіння білизну варто попрасувати.

Чи потрібно застеляти ліжко одразу після пробудження

Багато людей звикли застеляти ліжко відразу після підйому. Проте фахівці радять не поспішати.

За ніч у тканині накопичується волога від дихання та потовиділення. Якщо одразу накрити постіль покривалом, волога залишиться всередині, створюючи комфортне середовище для розмноження бактерій і пилових кліщів. Краще залишити ліжко розстеленим на 20-30 хвилин. За цей час тканина природно провітриться, висохне та стане свіжішою.

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