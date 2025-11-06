Відео
Україна
Осінній догляд за постіллю — як часто потрібно прати білизну

Дата публікації: 6 листопада 2025 09:59
Оновлено: 07:20
Як часто прати постільну білизну восени - поради щодо чистоти й догляду
Людина складає постільну білизну Фото: Freepik

Восени, коли вікна зачинені й повітря циркулює гірше, у домі накопичуються пил, шерсть тварин і алергени. Експерти радять прати постільну білизну щотижня, щоб зберегти свіжість тканин і запобігти подразненням шкіри.

Новини.LIVE пояснює, як правильно доглядати за постіллю, щоб уникнути алергенів і зберегти чистоту в домі.

Читайте також:

Як часто прати постільну білизну восени

Фахівці радять не зменшувати частоту прання після літа. При закритих вікнах у кімнатах накопичуються пил, шерсть тварин і спори плісняви. Оптимально прати постіль щотижня або раз на 7-10 днів.

Коли потрібно прати частіше

Прати білизну щотижня обов’язково, якщо:

  • ви чутливі до пилу або осінніх алергенів;
  • у спальні висока вологість понад 50%;
  • кіт чи собака сплять із вами;
  • користуєтесь теплими тканинами — фланеллю, мікрофіброю чи вовною;
  • у квартирі немає регулярного провітрювання.

Такі умови прискорюють накопичення бруду та неприємного запаху, навіть якщо постіль виглядає чистою.

Як правильно прати постільну білизну

  • Використовуйте теплу воду (40-60°C) і м’який засіб без агресивних ароматів.
  • У разі алергій підійде гаряча вода, але обов’язково перевіряйте ярлик тканини.
  • Не додавайте кондиціонер для білизни — він знижує повітропроникність і утримує вологу у волокнах.
  • Вибирайте щадний режим прання та повністю висушуйте білизну — це знищує пилових кліщів.

Провітрюйте спальню щодня, навіть у холодний сезон. Сухе й чисте повітря допомагає підтримувати свіжість постелі довше, а коротке щотижневе прання збереже здоров’я й комфорт під час сну.

Ми вже писали про те, як правильно використовувати біовугілля, щоб компост дозрів уже за 30 днів.

Раніше пояснювали те, які дрова найкраще підходять для печі, буржуйки чи каміна, щоб опалення було теплим і економним.

Детальніше розповідали про те, як за допомогою звичайного рушника висушити одяг значно швидше.

осінь поради ефективні способи прання догляд постіль
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
