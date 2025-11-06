Як часто прати постільну білизну восени - поради щодо чистоти й догляду

Людина складає постільну білизну Фото: Freepik

Восени, коли вікна зачинені й повітря циркулює гірше, у домі накопичуються пил, шерсть тварин і алергени. Експерти радять прати постільну білизну щотижня, щоб зберегти свіжість тканин і запобігти подразненням шкіри.

Новини.LIVE пояснює, як правильно доглядати за постіллю, щоб уникнути алергенів і зберегти чистоту в домі.

Як часто прати постільну білизну восени

Фахівці радять не зменшувати частоту прання після літа. При закритих вікнах у кімнатах накопичуються пил, шерсть тварин і спори плісняви. Оптимально прати постіль щотижня або раз на 7-10 днів.

Коли потрібно прати частіше

Прати білизну щотижня обов’язково, якщо:

ви чутливі до пилу або осінніх алергенів;

у спальні висока вологість понад 50%;

кіт чи собака сплять із вами;

користуєтесь теплими тканинами — фланеллю, мікрофіброю чи вовною;

у квартирі немає регулярного провітрювання.

Такі умови прискорюють накопичення бруду та неприємного запаху, навіть якщо постіль виглядає чистою.

Як правильно прати постільну білизну

Використовуйте теплу воду (40-60°C) і м’який засіб без агресивних ароматів.

У разі алергій підійде гаряча вода, але обов’язково перевіряйте ярлик тканини.

Не додавайте кондиціонер для білизни — він знижує повітропроникність і утримує вологу у волокнах.

Вибирайте щадний режим прання та повністю висушуйте білизну — це знищує пилових кліщів.

Провітрюйте спальню щодня, навіть у холодний сезон. Сухе й чисте повітря допомагає підтримувати свіжість постелі довше, а коротке щотижневе прання збереже здоров’я й комфорт під час сну.

