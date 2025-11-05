Відео
Ці дрова горять найдовше — як обрати найкращі для опалення

Ці дрова горять найдовше — як обрати найкращі для опалення

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 14:30
Оновлено: 10:57
Які дрова горять найдовше і дають найбільше тепла - поради для ефективного опалення будинку
Дівчина збирає дрова. Фото: Freepik

З настанням холодів питання вибору дров стає особливо актуальним. Експерти наголошують: не всі породи деревини дають однакову кількість тепла. Одні горять повільно і рівномірно, інші швидко згорають і потребують постійного підкидання.

Новини.LIVE розповідає, які дрова найкраще підходять для печі, буржуйки чи каміна, щоб опалення було теплим і економним.

Тверді породи — найвигідніші

Дуб, граб і ясен — найкращі варіанти для опалення дому. Вони мають високу щільність, горять повільно та виділяють найбільше тепла. Такі дрова забезпечують стабільну температуру в печах і котлах, не потребують частого підкладання та менше утворюють попелу.

Середні породи — компроміс між ціною і якістю

Береза та вільха горять швидше, ніж дуб чи граб, проте легко розпалюються й дають приємне полум’я. Підходять для короткочасного опалення або використання разом із твердими породами.

М’які породи — лише для швидкого розпалювання

Сосна — найдешевший варіант, але й найменш ефективний. Вона швидко згорає, залишає смолистий наліт на димоході й може погіршити тягу. Такі дрова краще використовувати для буржуйок або тимчасового обігріву.

Що обрати для різних систем опалення

  • Піч: найкраще підходять тверді породи — дуб, граб, ясен.
  • Буржуйка: для короткого обігріву підійде сосна, а для тривалого — тверда деревина.
  • Камін: у відкритих камінах не використовуйте сосну — вилітають іскри. Для закритих підійде береза, але без надлишку, щоб не закоптити дверцята.

Найвигідніше опалювати дім твердими породами деревини. Вони довше горять, дають стабільне тепло й допомагають заощадити на паливі. Якщо ж потрібен швидкий обігрів — додайте трохи сосни чи берези, але не використовуйте їх постійно.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
