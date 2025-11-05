Видео
Эти дрова горят дольше всего — как выбрать лучшие для отопления

Дата публикации 5 ноября 2025 14:30
обновлено: 10:57
Какие дрова горят дольше всего и дают больше всего тепла - советы для эффективного отопления дома
Девушка собирает дрова. Фото: Freepik

С наступлением холодов вопрос выбора дров становится особенно актуальным. Эксперты отмечают: не все породы древесины дают одинаковое количество тепла. Одни горят медленно и равномерно, другие быстро сгорают и требуют постоянного подбрасывания.

Новини.LIVE рассказывает, какие дрова лучше всего подходят для печи, буржуйки или камина, чтобы отопление было теплым и экономным.

Читайте также:

Твердые породы — самые выгодные

Дуб, граб и ясень — лучшие варианты для отопления дома. Они имеют высокую плотность, горят медленно и выделяют больше тепла. Такие дрова обеспечивают стабильную температуру в печах и котлах, не требуют частой подкладки и меньше образуют пепла.

Средние породы — компромисс между ценой и качеством

Береза и ольха горят быстрее, чем дуб или граб, однако легко разгораются и дают приятное пламя. Подходят для кратковременного отопления или использования вместе с твердыми породами.

Мягкие породы — только для быстрого разжигания

Сосна — самый дешевый вариант, но и наименее эффективный. Она быстро сгорает, оставляет смолистый налет на дымоходе и может ухудшить тягу. Такие дрова лучше использовать для буржуек или временного обогрева.

Что выбрать для разных систем отопления

  • Печь: лучше всего подходят твердые породы — дуб, граб, ясень.
  • Буржуйка: для короткого обогрева подойдет сосна, а для длительного — твердая древесина.
  • Камин: в открытых каминах не используйте сосну — вылетают искры. Для закрытых подойдет береза, но без избытка, чтобы не закоптить дверцу.

Выгоднее всего отапливать дом твердыми породами древесины. Они дольше горят, дают стабильное тепло и помогают сэкономить на топливе. Если же нужен быстрый обогрев — добавьте немного сосны или березы, но не используйте их постоянно.

Мы уже писали, как правильно подготовить сад и огород к новому сезону.

Ранее сообщалось, какие растения станут идеальными соседями для пионов.

Также мы объясняли, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
