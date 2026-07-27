Чому рушники неприємно пахнуть після прання: одна причина, яку легко виправити

Неприємний запах рушників після прання. Колаж: Новини.LIVE

Чисті ароматні рушники дарують відчуття затишку. Але не рідко виникає проблема, коли після прання вони мають неприємних запах сирості або плісняви. Найчастіше проблему провокує одна поширена помилка. Є прості методи, які повернуть вашим рушникам свіжість та м'якість.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, чому з'являється затхлий запах та як швидко повернути рушникам чистоту.

Головна причина, через яку рушники починають неприємно пахнути

Найчастіше неприємний запах з'являється через те, що рушник постійно вологий, висить у погано провітрюваному приміщенні. Пліснява та бактерії дуже швидко розмножуються у теплому, темному й вологому середовищі.

Рушники, які ви залишаєте висіти на дверцятах після душу, в кошику для білизни, зім'ятими на підлозі ванної кімнати або ж у пральній машині після завершення циклу швидко набувають характерного затхлого запаху.

Які ще помилки призводять до неприємного запаху рушників

Окрім недостатнього висихання, існує ще кілька причин, через які рушники після прання можуть втрачати свіжість.

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Кожна з цих звичок поступово створює ідеальні умови для появи затхлого запаху:

використання занадто великої кількості прального засобу, через що його залишки накопичуються у волокнах тканини;

регулярне застосування кондиціонера для білизни, який створює тонку плівку та затримує вологу;

рідкісне глибоке очищення рушників;

перевантаження пральної машини, через що речі погано виполіскуються;

брудна пральна машина, всередині якої накопичуються залишки мийних засобів і бактерії;

зберігання ще вологих рушників у шафі без достатньої циркуляції повітря;

сушіння у ванній кімнаті без вентиляції або із постійно зачиненими дверима.

Як зробити так, щоб рушники завжди залишалися свіжими

Експерти радять насамперед забезпечити правильне висихання рушників після кожного використання. Їх потрібно одразу розправляти та розвішувати так, щоб повітря вільно циркулювало навколо тканини. У теплу пору року чудовим рішенням стане сушіння на відкритому повітрі. Якщо такої можливості немає, допоможе рушникосушарка.

Не менш важливо правильно прати рушники. Надлишок прального порошку не робить тканину чистішою, а навпаки — залишає осад у волокнах, який утримує вологу та сприяє розмноженню бактерій.

Чим очистити рушники від запаху без зайвих зусиль

Фахівці рекомендують приблизно раз на місяць проводити глибоке очищення рушників без використання кондиціонера для білизни.

Для цього можна скористатися одним із простих засобів:

пів склянки харчової соди;

одна склянка білого оцту;

кисневий відбілювач.

Такі засоби допомагають розчинити залишки мийних засобів, усунути бактерії та повернути тканині свіжий запах. Найкращий результат дає прання у гарячій воді, якщо це дозволяють рекомендації виробника на етикетці рушників.

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