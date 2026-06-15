Як відбілити брудні білі шкарпетки за три хвилини: хитрий лайфхак

Брудні білі шкарпетки на ногах. Колаж: Новини.LIVE

Білі шкарпетки — незамінний атрибут літнього образу, але вони мають один суттєвий недолік — дуже швидко втрачають свій вигляд. Навіть після прання на тканині часто залишаються плями та потемніння. Є простий домашній лайфхак, який допоможе впоратися навіть зі стійкими забрудненнями всього за кілька хвилин.

Новини.LIVE розповідає, як повернути білим шкарпеткам ідеальну чистоту.

Як відбілити шкарпетки за три хвилини: ефективний метод

Для цього способу нам знадобиться мікрохвильова піч. Принцип нагадує виварювання білизни, як робили колись наші бабусі. Але на відміну від виварювання повернути білизну тканині можна без тривалого кип'ятіння та виснажливого ручного прання.

Для процедури вам знадобляться:

брудні білі шкарпетки;

кисневий відбілювач;

харчова сода;

термостійка миска або глибока ємність для мікрохвильової печі;

тепла вода.

Як правильно провести процедуру

Процедура у вас займе буквально кілька хвилин. Робити потрібно наступне:

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Покладіть шкарпетки в термостійкий посуд. Налийте теплу воду так, щоб вона повністю покривала тканину. Додайте одну столову ложку кисневого відбілювача та чайну ложку харчової соди. Злегка перемішайте розчин і розімніть тканину руками, щоб засіб проник у волокна. Далі поставте ємність у мікрохвильову піч і увімкніть її на максимальну потужність приблизно на 2-3 хвилини.

Після завершення процедури шкарпетки повертають собі білизну. Залишається лише віджати їх і випрати у пральній машині у звичному режимі.

Чому цей лайфхак працює

Поєднання високої температури, кисневого відбілювача та соди допомагає швидше розщеплювати частинки бруду, які глибоко проникли у структуру тканини. Тому відбілювання шкарпеток відбувається значно ефективніше, ніж під час звичайного прання. У багатьох випадках речі стають помітно світлішими вже після першої процедури.

Як продовжити життя білим шкарпеткам: важливе правило

Якщо ви хочете швидко відбілити білі шкарпетки, не відкладайте прання на потім. Чим довше бруд залишається у волокнах тканини, тим важче його буде вивести.

Одразу після носіння бажано замочити шкарпетки в холодній воді на кілька годин. Такий простий крок допомагає розм'якшити забруднення та значно полегшує подальше відбілювання. Якщо ж залишити речі брудними на кілька днів, навіть якісний пральний порошок може не впоратися із проблемою.

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