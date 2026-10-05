Як прибрати старі жовті плями з подушок: простий спосіб із праскою

Праска з парою, пляма на подушці. Колаж: Новини.LIVE

Жовті плями на подушці можуть з'явитися навіть, якщо ви регулярно змінюєте наволочки. З часом крізь тканину проходять піт, шкірний жир, волога з волосся та залишки косметики. Є домашній спосіб із праскою, який допоможе повернути білизну.

Лайфхаком поділились на порталі Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Чому подушки жовтіють

Головна причина жовтих плям — волога, яка поступово проникає крізь наволочку. Це може бути піт, слина, вода з вологого волосся, природний шкірний жир, креми та інші засоби для догляду. З часом забруднення накопичуються, окиснюються і стають дедалі помітнішими.

Але пожовтіння не завжди означає, що подушку час викидати. Якщо наповнювач ще зберігає форму, а на поверхні немає плісняви чи стійкого неприємного запаху, плями можна спробувати прибрати.

Як прибрати жовті плями праскою

Насамперед перевірте етикетку подушки. Якщо дозволене лише поверхневе очищення, можна скористатися простим домашнім методом. Для цього:

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Налийте в миску трохи теплої води та додайте невелику кількість рідкого засобу для прання. Для білої тканини можна використати трохи 3% перекису водню, але спершу перевірте розчин на непомітній ділянці. Змочіть чисту серветку з мікрофібри та дуже добре її відіжміть. Вона має бути лише вологою. Обгорніть нею підошву праски, а потім увімкніть мінімальний нагрів без пари. Обережно проводьте праскою через серветку по пожовклих ділянках, не затримуючись на одному місці. Тепла волога допомагає розм'якшити поверхневі забруднення, а мікрофібра поступово забирає їх із тканини.

Як не зіпсувати подушку

Ніколи не ставте гарячу праску безпосередньо на тканину і не мочіть подушку наскрізь. Для виробів із memory foam або латексу такий спосіб краще не застосовувати, якщо виробник прямо не дозволяє вологе очищення і нагрівання.

Якщо ж подушку можна прати в машинці, повноцінне прання буде ефективнішим за поверхневий трюк. Після очищення її потрібно висушити повністю, щоб усередині не залишалася волога.

А щоб подушки довше залишалися білими, використовуйте захисний чохол під наволочку та не лягайте спати з мокрим волоссям.

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