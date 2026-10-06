Як позбутися конденсату на вікнах восени: простий домашній засіб

Людина витирає конденсат на вікні. Фото: bhbh.org.uk

Багато хто восени стикається з цією неприємністю — вікна в оселі вкриваються краплями води. Якщо з цим нічого не робити, зайва волога накопичуватиметься біля рам, відкосів й у результаті з'являтиметься пліснява. Але є простий домашній лайфхак, який допоможе позбутися конденсату.

Що поставити на ніч біля вікна, щоб позбутися вічно вологих вікон, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Superexpress.

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Чому на вікнах восени з'являється конденсат

Краплі на внутрішній стороні скла утворюються тоді, коли тепле вологе повітря в кімнаті стикається з холодною поверхнею вікна. Водяна пара охолоджується і перетворюється на воду. Чим холодніше скло та вологіше у приміщенні, тим сильніше запотівають вікна.

Особливо помітною проблема стає восени, коли вікна відкривають рідше, починається опалювальний сезон, а в квартирі сушать речі, готують їжу та приймають гарячий душ.

Постійний конденсат краще не ігнорувати. Фахівці радять підтримувати відносну вологість у приміщенні нижче 60%, а оптимальним діапазоном вважають приблизно 30–50%.

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Що поставити на підвіконня на ніч

Найпростіший домашній варіант це звичайна кухонна сіль. Насипте її товстим шаром у широку неглибоку миску або іншу відкриту ємність і поставте ввечері на підвіконня.

Сіль здатна поглинати частину вологи з навколишнього середовища. Якщо до ранку вона стала вологою або почала злипатися, її потрібно замінити або добре просушити перед повторним використанням.

Також можна використовувати харчову соду або наповнювач для котячого туалету. Їх так само краще насипати у відкриту ємність і залишити біля вікна на ніч. Такий спосіб може допомогти з невеликою кількістю вологи безпосередньо біля скла, але якщо щоранку вікна буквально мокрі, лише мисочки із сіллю буде замало.

Як позбутися конденсату

Насамперед регулярно витирайте воду зі скла та рам. Якщо поверхні залишаються мокрими тривалий час, зростає ризик появи плісняви.

Не сушіть велику кількість білизни у кімнаті із зачиненими вікнами. Під час приготування їжі вмикайте витяжку, а після душу провітрюйте ванну. Коротке інтенсивне провітрювання восени та взимку допомагає вивести тепле вологе повітря назовні.

Також перевірте, чи не закриті батареї важкими шторами та меблями. Тепле повітря повинно вільно циркулювати біля скла.

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