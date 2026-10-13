Як зробити кімнату теплішою без опалення, за допомогою штор: поради фахівців

Дівчина закриває вікно шторою. Фото: shutterstock.com

Коли температура за вікном знижується, навіть добре зачинені вікна не завжди рятують від холоду в оселі. Але є маленька хитрість, яка допоможе довше зберігати тепло в кімнаті без обігрівача. Секрет прихований у звичайних шторах.

Новини.LIVE зібрав корисні поради фахівців, як правильно використовувати штори, щоб зменшити втрати тепла.

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Як зробити кімнату теплішою за допомогою штор

У холодну пору року вікна стають одним зі шляхів, через які оселя втрачає дорогоцінне тепло. Навіть сучасні склопакети не здатні повністю зупинити його передачу назовні. Однак звичайні щільні штори можуть працювати як додатковий теплоізоляційний бар'єр. Між тканиною та склом утворюється прошарок повітря, який сповільнює втрату тепла.

Найкраще для цього підходять важкі портьєри з підкладкою або спеціальні термоштори. Щоб такий захист працював ефективніше, потрібно закрити проміжок між верхнім краєм штори та стіною. Для цього можна використати ламбрекен або спеціальний карниз-короб.

Річ у тім, що тепле повітря здатне проникати за штору зверху, охолоджуватися біля холодного скла та опускатися вниз. Через таку циркуляцію кімната швидше втрачає тепло. Закритий карниз перешкоджає цьому процесу, допомагаючи утримувати тепло всередині оселі. Так можна зберегти до +3°C.

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Коли закривати штори, щоб зберегти тепло

Удень, коли світить сонце, максимально розсувайте штори. Навіть узимку сонячне проміння, що потрапляє крізь скло, здатне трохи прогрівати приміщення. А ось із настанням сутінків вікна варто щільно закривати. Так ви зменшите втрати накопиченого тепла протягом вечора та ночі.

Важливо: штори не повинні закривати батареї опалення, інакше тепло гірше надходитиме до кімнати.

Що ще зробити, щоб у кімнаті було тепліше

Підсилити ефект можна кількома простими способами:

повісьте щільну штору біля дверей, що ведуть у холодний коридор;

покладіть спеціальний валик під двері, щоб перекрити протяги;

регулярно мийте вікна, щоб у сонячні дні до приміщення потрапляло більше світла;

постеліть товстий килим на холодну підлогу;

перевірте ущільнювачі на вікнах і дверях;

усуньте щілини, через які проникає холодне повітря.

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