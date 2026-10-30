Девушка развешивает мокрую одежду на сушилке. Фото: pexels.com

Осенью, когда батареи еще холодные, обычная стирка превращается в настоящую муку. Вещи остаются влажными по несколько дней. А в доме появляется неприятный запах сырости. Однако даже без отопления и электросушилки можно значительно ускорить высыхание белья.

Новини.LIVE делится несколькими простыми хитростями, которые помогут справиться с этой проблемой.

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Как быстро высушить одежду без батареи и электросушилки

Избавьтесь от лишней влаги

Чем меньше влаги останется в ткани после стирки, тем быстрее она высохнет. Если есть электричество, запустите дополнительный отжим в стиральной машине. Выбирайте максимально допустимые для конкретной ткани обороты, чтобы не повредить вещи.

Если света нет, воспользуйтесь обычным махровым полотенцем. Разложите его на ровной поверхности, положите сверху мокрую одежду и плотно скрутите все в рулон. Затем несколько раз хорошо прижмите руками. Полотенце впитает значительную часть воды, благодаря чему вещь высохнет быстрее. При необходимости повторите процедуру с сухим полотенцем.

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Оставляйте больше пространства между вещами

Одна из самых распространенных ошибок — развешивать выстиранное белье слишком плотно. Когда ткань соприкасается с соседними вещами, воздух почти не циркулирует, поэтому влага испаряется медленнее.

Не перегружайте сушилку и оставляйте между вещами свободное пространство. Рубашки, футболки и блузки лучше размещать на отдельных вешалках.

Правильно выберите место для сушки

Не стоит ставить сушилку вплотную к стене, шкафу или другой мебели. Влага будет скапливаться вблизи поверхностей, создавая благоприятные условия для появления плесени. Также нежелательно сушить большое количество белья в спальне, особенно если там уже чувствуется сырость.

Лучше всего выбрать помещение с хорошей вентиляцией. Если в квартире холодно, не оставляйте окна открытыми на целый день. Лучше периодически проводить короткое интенсивное проветривание, чтобы вывести избыточную влагу.

Как высушить одежду за несколько часов: дополнительные хитрости

Если вам срочно нужна конкретная вещь, можно воспользоваться несколькими способами:

Вентилятор

При наличии электричества поставьте его напротив сушилки. Постоянное движение воздуха поможет влаге быстрее испаряться даже без дополнительного нагрева.

Фен

Для небольших вещей подойдет обычный фен. Включите умеренный нагрев, держите прибор на безопасном расстоянии от ткани и постоянно перемещайте поток воздуха.

Утюг

Если одежда уже немного подсохла, ее можно осторожно прогладить без пара. Обязательно проверьте этикетку и установите температуру в соответствии с типом ткани.

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