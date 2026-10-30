Как быстро высушить одежду в холодной квартире без отопления
Осенью, когда батареи еще холодные, обычная стирка превращается в настоящую муку. Вещи остаются влажными по несколько дней. А в доме появляется неприятный запах сырости. Однако даже без отопления и электросушилки можно значительно ускорить высыхание белья.
Новини.LIVE делится несколькими простыми хитростями, которые помогут справиться с этой проблемой.
Как быстро высушить одежду без батареи и электросушилки
Избавьтесь от лишней влаги
Чем меньше влаги останется в ткани после стирки, тем быстрее она высохнет. Если есть электричество, запустите дополнительный отжим в стиральной машине. Выбирайте максимально допустимые для конкретной ткани обороты, чтобы не повредить вещи.
Если света нет, воспользуйтесь обычным махровым полотенцем. Разложите его на ровной поверхности, положите сверху мокрую одежду и плотно скрутите все в рулон. Затем несколько раз хорошо прижмите руками. Полотенце впитает значительную часть воды, благодаря чему вещь высохнет быстрее. При необходимости повторите процедуру с сухим полотенцем.
Оставляйте больше пространства между вещами
Одна из самых распространенных ошибок — развешивать выстиранное белье слишком плотно. Когда ткань соприкасается с соседними вещами, воздух почти не циркулирует, поэтому влага испаряется медленнее.
Не перегружайте сушилку и оставляйте между вещами свободное пространство. Рубашки, футболки и блузки лучше размещать на отдельных вешалках.
Правильно выберите место для сушки
Не стоит ставить сушилку вплотную к стене, шкафу или другой мебели. Влага будет скапливаться вблизи поверхностей, создавая благоприятные условия для появления плесени. Также нежелательно сушить большое количество белья в спальне, особенно если там уже чувствуется сырость.
Лучше всего выбрать помещение с хорошей вентиляцией. Если в квартире холодно, не оставляйте окна открытыми на целый день. Лучше периодически проводить короткое интенсивное проветривание, чтобы вывести избыточную влагу.
Как высушить одежду за несколько часов: дополнительные хитрости
Если вам срочно нужна конкретная вещь, можно воспользоваться несколькими способами:
- Вентилятор
При наличии электричества поставьте его напротив сушилки. Постоянное движение воздуха поможет влаге быстрее испаряться даже без дополнительного нагрева.
- Фен
Для небольших вещей подойдет обычный фен. Включите умеренный нагрев, держите прибор на безопасном расстоянии от ткани и постоянно перемещайте поток воздуха.
- Утюг
Если одежда уже немного подсохла, ее можно осторожно прогладить без пара. Обязательно проверьте этикетку и установите температуру в соответствии с типом ткани.
Делимся другими полезными советами
Как сделать комнату теплее на +3 °C с помощью штор.
Что нужно поставить на подоконник на ночь, чтобы избавиться от конденсата на окнах.
Как самостоятельно перевести пластиковые окна в зимний режим.