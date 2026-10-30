Дівчина розвішує мокрий одяг на сушарку. Фото: pexels.com

Восени, коли батареї ще холодні, звичайне прання перетворюється на справжню мороку. Речі залишаються вологими по кілька днів. А в оселі з'являється неприємний запах сирості. Проте навіть без опалення та електросушарки можна значно прискорити висихання білизни.

Новини.LIVE ділиться кількома простими хитрощами, які допоможуть впоратися з проблемою.

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Як швидко висушити одяг без батареї та електросушарки

Позбудьтеся зайвої вологи

Що менше вологи залишиться у тканині після прання, то швидше вона висохне. Якщо є електрика, запустіть додаткове віджимання у пральній машині. Обирайте максимально допустимі для конкретної тканини оберти, щоб не пошкодити речі.

Якщо світла немає, скористайтеся звичайним махровим рушником. Розкладіть його на рівній поверхні, покладіть зверху мокрий одяг і щільно скрутіть усе в рулон. Потім кілька разів добре притисніть руками. Рушник вбере значну частину води, завдяки чому річ висохне швидше. За потреби повторіть процедуру із сухим рушником.

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Залишайте більше простору між речами

Одна з найпоширеніших помилок — розвішувати випрану білизну надто щільно. Коли тканина торкається сусідніх речей, повітря майже не циркулює, тому волога випаровується повільніше.

Не перевантажуйте сушарку та залишайте між речами вільний простір. Сорочки, футболки й блузки краще розміщувати на окремих вішалках.

Правильно виберіть місце для сушіння

Не варто ставити сушарку впритул до стіни, шафи чи інших меблів. Волога накопичуватиметься поблизу поверхонь, створюючи сприятливі умови для появи плісняви. Також не бажано сушити велику кількість білизни у спальні, особливо якщо там уже відчувається сирість.

Найкраще вибрати приміщення з хорошою вентиляцією. Якщо квартира холодна, не залишайте вікна відчиненими на цілий день. Краще періодично влаштовувати коротке інтенсивне провітрювання, щоб вивести надлишкову вологу.

Як висушити одяг за кілька годин: додаткові хитрощі

Якщо вам терміново потрібна конкретна річ, можна скористатися кількома способами:

Вентилятор

За наявності електрики поставте його навпроти сушарки. Постійний рух повітря допоможе волозі швидше випаровуватися навіть без додаткового нагрівання.

Фен

Для невеликих речей підійде звичайний фен. Увімкніть помірний нагрів, тримайте прилад на безпечній відстані від тканини та постійно переміщуйте потік повітря.

Праска

Якщо одяг уже трохи підсох, його можна обережно пропрасувати без пари. Обов'язково перевірте етикетку та встановіть температуру відповідно до типу тканини.

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