Пліснява та волога в квартирі восени. Колаж: Новини.LIVE

Восени багато українців стикаються з неприємною проблемою: вікна постійно запотівають, а у квартирі відчувається сирість. Якщо нічого не робити, на стінах почне з'являтися пліснява. Причина надлишкової вологи у наших звичайних побутових звичках.

Новини.LIVE з посиланням на Liverpool Echo розповідає, як не допустити появи плісняви й високої вологості в квартирі восени.

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Шість звичок, які допоможуть уникнути вогкості та цвілі

Експертка з вентиляції Рут Макічерн пояснила, що сім'я із чотирьох людей може виробляти до 64 л вологи на тиждень. Вона накопичується під час приготування їжі, купання та навіть дихання.

Є прості звички, які допоможуть позбутися поширеної проблеми восени:

не вимикайте витяжку одразу

Після душу чи приготування їжі залишайте вентиляцію працювати щонайменше на 15 хвилин. За цей час витяжка, яка виводить повітря назовні, допоможе прибрати зайву пару. Якщо її немає, провітрюйте приміщення через вікно.

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накривайте каструлі кришками

Під час кипіння води кухня швидко наповнюється парою. Звичайна кришка зменшує її кількість. Також намагайтеся без потреби не відчиняти духовку, поки готується страва.

не поспішайте відкривати посудомийну машину

Після завершення миття всередині залишається гаряча пара. Якщо одразу відчинити дверцята, вона потрапить у кухню. Краще дочекатися охолодження техніки.

відмовтеся від надто гарячого душу

Чим гарячіша вода, тим більше пари утворюється у ванній кімнаті. Трохи зменште температуру та не залишайте набрану ванну надовго після купання.

тримайте двері ванної зачиненими

Під час душу та деякий час після нього не випускайте вологе повітря до інших кімнат. Водночас обов'язково забезпечте його відведення через вентиляцію.

правильно сушіть випрані речі

Якщо немає балкона чи сушильної машини, Макічерн радить використовувати ванну кімнату з працюючою витяжкою. Розвішуйте одяг так, щоб між речами залишався простір для циркуляції повітря.

Що ще допоможе захистити квартиру від плісняви

Навіть восени не варто повністю відмовлятися від провітрювання. Варто відчиняти вікна хоча б на п'ять хвилин кілька разів на день.

Якщо на склі регулярно збирається конденсат, витирайте його сухою ганчіркою. А якщо стіни залишаються мокрими попри хорошу вентиляцію, перевірте, чи немає протікань або проблем із теплоізоляцією.

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