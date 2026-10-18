Як користуватися бойлером для економії електроенергії: три прості правила

Чоловік перемикає бойлер в економний режим. Фото: magnific.com

Бойлер забезпечує нас гарячою водою щодня. Але саме він здатен суттєво збільшити рахунки за електроенергію. Причому ви можете платити навіть за те тепло, яким так і не скористалися. Є прості поради, які допоможуть скоротити витрати.

Як зменшити споживання електроенергії бойлером, пояснює видання Xataka Home, передає Новини.LIVE.

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Де має стояти бойлер, щоб споживати менше електроенергії

Місце встановлення бойлера безпосередньо впливає на витрати електроенергії. Наприклад, якщо водонагрівач розташований у холодній коморі, гаражі або на неопалюваній веранді, вода в ньому може охолоджуватися швидше. Відповідно, приладу доводиться частіше вмикати нагрівальний елемент.

Найкраще встановлювати бойлер у приміщенні, захищеному від холоду, якомога ближче до місць використання гарячої води. Що коротший шлях до крана, то менше тепла втрачається дорогою. Якщо прилад уже встановлений далеко від ванної, можна утеплити доступні ділянки труб спеціальними теплоізоляційними матеріалами.

Коли вмикати бойлер, щоб економити електроенергію

Звичка залишати водонагрівач увімкненим цілодобово не завжди виправдана. Навіть коли гарячою водою ніхто не користується, прилад періодично підігріває її, компенсуючи тепловтрати. Якщо ви приймаєте душ переважно ввечері, спробуйте налаштувати нагрівання на певні години.

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Найзручніше використовувати вбудований таймер або програмований режим. Враховуйте, що час нагрівання залежить від об'єму бака, потужності бойлера та початкової температури води.

Особливо вигідним такий підхід може бути для власників двозонних лічильників. Воду можна нагрівати вночі, коли діє дешевший тариф, а використовувати протягом дня.

Яку температуру встановити на бойлері для економії

Ще одна поширена помилка — постійно нагрівати воду до 70–80°C. Чим вища температура в баку, тим більші тепловтрати, а отже, й витрати на їх компенсацію. Але й надмірно знижувати нагрівання також небезпечно. Є ризик розмноження легіонел, які викликають небезпечне інфекційне захворювання.

За рекомендаціями британської організації Energy Saving Trust, у накопичувальному водонагрівачі варто підтримувати близько 60°C. Це допомагає стримувати розмноження небезпечних бактерій. Якщо ж ваш бойлер має економний режим або автоматичну функцію знезараження води, перевірте рекомендації виробника щодо їх використання.

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