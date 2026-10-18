Как пользоваться бойлером, чтобы экономить электроэнергию: три простых правила

Мужчина переключает бойлер в экономный режим. Фото: magnific.com

Бойлер ежедневно обеспечивает нас горячей водой. Но именно он может существенно увеличить счета за электроэнергию. Причем вы можете платить даже за то тепло, которым так и не воспользовались. Есть простые советы, которые помогут сократить расходы.

Как уменьшить потребление электроэнергии бойлером, объясняет издание Xataka Home, передает Новини.LIVE.

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Где должен стоять бойлер, чтобы потреблять меньше электроэнергии

Место установки бойлера напрямую влияет на расход электроэнергии. Например, если водонагреватель расположен в холодной кладовой, гараже или на неотапливаемой веранде, вода в нем может остывать быстрее. Соответственно, прибору приходится чаще включать нагревательный элемент.

Лучше всего устанавливать бойлер в помещении, защищенном от холода, как можно ближе к местам использования горячей воды. Чем короче путь до крана, тем меньше тепла теряется по пути. Если прибор уже установлен вдали от ванной, можно утеплить доступные участки труб специальными теплоизоляционными материалами.

Когда включать бойлер, чтобы экономить электроэнергию

Привычка оставлять водонагреватель включенным круглосуточно не всегда оправдана. Даже когда горячей водой никто не пользуется, прибор периодически подогревает ее, компенсируя теплопотери. Если вы принимаете душ преимущественно вечером, попробуйте настроить нагрев на определенные часы.

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Удобнее всего использовать встроенный таймер или программируемый режим. Учитывайте, что время нагрева зависит от объема бака, мощности бойлера и начальной температуры воды.

Особенно выгодным такой подход может быть для владельцев двухзонных счетчиков. Воду можно нагревать ночью, когда действует более дешевый тариф, а использовать в течение дня.

Какую температуру установить на бойлере для экономии

Еще одно распространенное заблуждение — постоянно нагревать воду до 70–80 °C. Чем выше температура в баке, тем больше теплопотери, а значит, и затраты на их компенсацию. Но и чрезмерно снижать нагрев также опасно. Существует риск размножения легионелл, вызывающих опасное инфекционное заболевание.

Согласно рекомендациям британской организации Energy Saving Trust, в накопительном водонагревателе следует поддерживать температуру около 60 °C. Это помогает сдерживать размножение опасных бактерий. Если же ваш бойлер имеет экономный режим или функцию автоматической дезинфекции воды, ознакомьтесь с рекомендациями производителя по их использованию.

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