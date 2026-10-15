Как пользоваться туалетом без воды и канализации: простое решение для квартиры

Туалет не работает, город Киев. Коллаж: Новини.LIVE

В очередной раз из-за российских атак украинцам грозят длительные блекауты. Многие на собственном опыте убедились, что прожить в многоквартирном доме без света и воды сложно, но возможно. А вот когда перестает работать канализация — это уже серьезная проблема. Однако выход есть даже без дорогого оборудования.

Новини.LIVE собрал полезные советы, которые помогут прожить без канализации в квартире.

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Когда нельзя спускать воду в унитазе

Главное — понимать разницу между отсутствием воды и неисправностью канализации. Если трубы работают, унитаз иногда можно смывать водой из ведра.

Но если ваш район предупредили о повреждении канализационной системы или ее остановке, делать этого категорически нельзя. Сточные воды могут вернуться в квартиры через сантехнику.

Если вы заметили следующие признаки, следует обратиться в аварийную службу:

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вода медленно уходит из унитаза, ванны или раковины;

в помещении появился сильный канализационный запах;

из сливных отверстий слышно необычное бульканье;

сточные воды начали подниматься через сантехнику.

Как сделать временный туалет в квартире

Самый простой аварийный вариант — обычное пластиковое ведро с крышкой. Для этого не нужны ни электричество, ни подключение к водопроводу.

Подготовьте:

прочное пластиковое ведро объемом примерно 15–20 л;

плотные мешки для мусора, желательно несколько упаковок;

наполнитель для кошачьего туалета или сухие опилки;

туалетную бумагу, перчатки и средства для гигиены рук;

крышку для ведра и, по возможности, специальное сиденье.

Внутрь ведра вставьте прочный пакет и надежно закрепите его края. На дно насыпьте немного сухого наполнителя. После использования добавьте еще один слой, чтобы уменьшить влажность и неприятный запах.

Пакет необходимо своевременно заменять, герметично завязывать и складывать в отдельный контейнер с крышкой до организованного сбора таких отходов.

Специалисты советуют использовать даже два отдельных ведра — для жидких и твердых отходов. Такой подход помогает уменьшить запах и облегчает временное хранение.

Еще один вариант — использовать обычный унитаз в качестве сиденья, выстелив его прочным пакетом. Но такой способ подходит только в том случае, если нет обратного поступления стоков.

Также удобное решение для квартиры — компактный портативный биотуалет. Такие модели напоминают небольшой унитаз, но не требуют подключения к канализации или электричеству. Отходы собираются в специальном резервуаре, а для уменьшения запаха в некоторых моделях используют специальные санитарные жидкости. Но такая вещь может стоить от 2 тыс. грн.

Куда девать отходы из временного туалета

Сделать туалет из ведра несложно, но что делать с его содержимым? Этот вопрос стоит продумать заранее, ведь человеческие отходы могут стать источником неприятного запаха, бактерий и инфекций.

Специалисты советуют соблюдать простые правила:

Используйте прочные пакеты, желательно двойные, чтобы предотвратить протекание. Добавляйте кошачий наполнитель или опилки для поглощения влаги и уменьшения запаха. Не добавляйте в отходы хлорный отбеливатель и другую бытовую химию. Не оставляйте использованные пакеты открытыми. После использования плотно завязывайте пакеты и складывайте их в пластиковый контейнер с крышкой. Герметичные контейнеры держите подальше от пищи и питьевой воды. Не выбрасывайте такие пакеты в обычные мусорные баки без согласованного порядка утилизации. Не закапывайте отходы самостоятельно во дворе многоэтажного дома, не выливайте их в ливневую канализацию или ближайший водоем. Узнайте у местных служб, где организован их безопасный сбор.

Если авария затянулась, жильцам многоэтажного дома лучше совместно обратиться в ОСББ, управляющую компанию или местные власти по поводу установки мобильных туалетов и организации регулярного вывоза отходов.

Что еще стоит приобрести к возможному блэкауту

Помимо ведра и пакетов, заранее подготовьте:

запас воды для мытья рук;

мыло;

влажные салфетки;

антисептик с содержанием спирта от 60%;

женские гигиенические средства;

сухой шампунь.

Как объединиться с соседями и обустроить общий туалет

Если канализация в многоэтажке не будет работать несколько дней или даже недель, самодельного туалета из ведра может оказаться недостаточно. Поэтому жильцам стоит заранее обсудить совместные решения.

Волонтер из Чернигова Ирина Тимофеева, пережившая осаду города в 2022 году, в беседе с журналистами "Главком" рассказала, что лучшее решение — объединиться соседям и покупать необходимое оборудование на общие средства. Одной из самых полезных покупок, по ее опыту, стал биотуалет.

Что могут сделать жильцы вместе:

Приобрести общий биотуалет. Для подъезда или дома можно купить мобильную туалетную кабину. Однако важно договориться о ее очистке, дезинфекции и регулярном вывозе отходов. Организовать временный дворовой туалет. Если авария затянулась, жильцы могут обратиться к местным властям или коммунальным службам с просьбой об установке специальных санитарных кабин во дворе. Рассмотреть возможность обустройства выгребной ямы. Такой вариант возможен только после согласования с ответственными службами и проверки соблюдения санитарных требований.

Лучше всего еще до чрезвычайной ситуации договориться с соседями, кто будет отвечать за приобретение оборудования, поддержание чистоты и связь с коммунальными службами. Ведь важно не просто найти замену обычному туалету, а обеспечить безопасный вывоз отходов.