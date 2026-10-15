Як користуватися туалетом без води та каналізації: просте рішення для квартири

Туалет не працює, місто Київ. Колаж: Новини.LIVE

Вчергове через російські атаки українцям загрожують тривалі блекаути. Багато хто на власному досвіді переконався, прожити у багатоквартирному будинку без світла і води складно, але можливо. А от коли перестає працювати каналізація — це вже серйозна проблема. Однак вихід є навіть без дорогого обладнання.

Новини.LIVE зібрав корисні поради, які допоможуть прожити без каналізації у квартирі.

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Коли не можна змивати воду в унітазі

Головне — розуміти різницю між відсутністю води та несправністю каналізації. Якщо труби працюють, унітаз іноді можна змивати водою з відра.

Але якщо ваш район попередили про пошкодження каналізаційної системи або її зупинки, робити цього категорично не можна. Стічні води можуть повернутися у квартири через сантехніку.

Якщо помітили такі ознаки, варто звертатися до аварійної служби:

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вода повільно йде з унітаза, ванни або раковини;

у приміщенні з'явився сильний каналізаційний запах;

зі зливів чути незвичне булькання;

стічні води почали підніматися через сантехніку.

Як зробити тимчасовий туалет у квартирі

Найпростіший аварійний варіант — звичайне пластикове відро з кришкою. Для цього не потрібні ані електрика, ані підключення до водопроводу.

Підготуйте:

міцне пластикове відро об'ємом приблизно 15–20 л;

щільні пакети для сміття, бажано кілька упаковок;

наповнювач для котячого туалету або суху тирсу;

туалетний папір, рукавички та засоби для гігієни рук;

кришку для відра та, за можливості, спеціальне сидіння.

Усередину відра вставте міцний пакет і надійно закріпіть його краї. На дно насипте трохи сухого наповнювача. Після використання додайте ще один шар, щоб зменшити вологість і неприємний запах.

Пакет потрібно своєчасно замінювати, герметично зав'язувати та складати в окремий контейнер із кришкою до організованого збору таких відходів.

Фахівці радять використовувати навіть два окремі відра — для рідких і твердих відходів. Такий підхід допомагає зменшити запах і полегшує тимчасове зберігання.

Ще один варіант — використати звичайний унітаз як сидіння, вистеливши його міцним пакетом. Але такий спосіб підходить лише тоді, коли немає зворотного надходження стоків.

Також зручне рішення для квартири — компактний портативний біотуалет. Такі моделі нагадують невеликий унітаз, але не потребують підключення до каналізації чи електрики. Відходи збираються у спеціальному резервуарі, а для зменшення запаху в деяких моделях використовують спеціальні санітарні рідини. Але така річ може коштувати від 2 тис. грн.

Куди дівати відходи з тимчасового туалету

Зробити туалет із відра нескладно, але що робити з його вмістом? Це питання варто продумати заздалегідь, адже людські відходи можуть стати джерелом неприємного запаху, бактерій та інфекцій.

Фахівці радять дотримуватися простих правил:

Використовуйте міцні пакети, бажано подвійні, щоб запобігти протіканню. Додавайте котячий наповнювач або тирсу для поглинання вологи та зменшення запаху. Не додавайте до відходів хлорний відбілювач та іншу побутову хімію. Не залишайте використані пакети відкритими. Після використання щільно зав'язуйте пакети та складайте їх у пластиковий контейнер із кришкою. Герметичні контейнери тримайте подалі від їжі та питної води. Не викидайте такі пакети у звичайні сміттєві баки без погодженого порядку утилізації. Не закопуйте самостійно відходи у дворі багатоповерхівки, не виливайте у зливову каналізацію чи найближчу водойму. Дізнайтеся у місцевих служб, де організовано їхній безпечний збір.

Якщо аварія затягнулася, мешканцям багатоповерхівки краще спільно звернутися до ОСББ, управляючої компанії або місцевої влади щодо встановлення мобільних туалетів та організації регулярного вивезення відходів.

Що ще варто придбати до можливого блекауту

Окрім відра та пакетів, заздалегідь підготуйте:

запас води для миття рук;

мило;

вологі серветки;

антисептик із вмістом спирту від 60%;

жіночі гігієнічні засоби;

сухий шампунь.

Як об'єднатися із сусідами та облаштувати спільний туалет

Якщо каналізація у багатоповерхівці не працюватиме кілька днів або навіть тижнів, саморобного туалету з відра може виявитися недостатньо. Тому мешканцям варто заздалегідь обговорити спільні рішення.

Волонтерка із Чернігова Ірина Тимофєєва, яка пережила облогу міста у 2022 році, у розмові з журналістами "Главком" розповіла, найкраще рішення об'єднуватися сусідам та купувати необхідне обладнання вскладчину. Одним із найкорисніших придбань, за її досвідом, став біотуалет.

Що можуть зробити мешканці разом:

Придбати спільний біотуалет. Для під'їзду або будинку можна купити мобільну туалетну кабіну. Однак важливо домовитися про її очищення, дезінфекцію та регулярне вивезення відходів. Організувати тимчасовий дворовий туалет. Якщо аварія затягнулася, мешканці можуть звернутися до місцевої влади або комунальних служб щодо встановлення спеціальних санітарних кабін у дворі. Розглянути облаштування вигрібної ями. Такий варіант можливий лише після погодження з відповідальними службами та перевірки санітарних вимог.

Найкраще ще до надзвичайної ситуації домовитися із сусідами, хто відповідатиме за придбання обладнання, підтримання чистоти та зв'язок із комунальними службами. Адже важливо не просто знайти заміну звичайному туалету, а забезпечити безпечне вивезення відходів.