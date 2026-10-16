Можно ли отапливать квартиру газовым обогревателем: специалист предупредил о рисках

Газовый обогреватель в квартире. Фото: google.com

Когда батареи холодные, а света нет, компактный газовый обогреватель кажется лучшим спасением. Но вместе с теплом в комнате может накапливаться опасность, которую вы не увидите и не почувствуете.

О рисках использования газовых приборов рассказал УНИАН кандидат технических наук Александр Иванов, передает Новини.LIVE.

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Можно ли обогревать квартиру газовым обогревателем

Портативные обогреватели с баллоном пропана-бутана, в частности каталитические и инфракрасные модели, не предназначены для обогрева жилых помещений. Использовать их в квартире запрещено. Пропан-бутан тяжелее воздуха. В случае утечки газ будет скапливаться у пола. Достаточно одной искры, чтобы возник пожар или взрыв.

Но не все газовое отопление в жилых помещениях запрещено. Стационарные котлы и конвекторы могут устанавливаться только там, где это допускают строительные нормы, в соответствии с надлежащим проектом, с предусмотренными вентиляцией, отводом продуктов сгорания и защитными системами. Самостоятельно подключать такие приборы нельзя.

Какую угрозу представляет газовый обогреватель

Во время горения расходуется кислород. Если его не хватает, может образовываться угарный газ. Он не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому человек может не заметить опасности, пока ему не станет плохо.

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Еще одна угроза — неправильно заправленный баллон. Сжиженный газ расширяется при нагревании. Переполненная емкость может не выдержать роста давления. Особенно рискованно заправлять бытовые баллоны на автомобильных газовых заправках, где не обеспечен необходимый контроль наполнения.

Газ-контроль, автоматическое отключение при опрокидывании и другие защитные функции снижают отдельные риски, но не отменяют запрет на использование переносного обогревателя в жилой комнате.

Каких ошибок категорически нельзя допускать

Самая опасная привычка — оставлять газовый прибор включенным, пока все спят. Если что-то пойдет не так, люди могут не проснуться вовремя.

Также опасно:

сушить над обогревателем одежду;

ставить его рядом с шторами или мебелью;

пытаться обогревать жилье с помощью включенных конфорок газовой плиты;

пользоваться автомобильными дизельными обогревателями внутри квартиры;

повторять интернет-советы, в часности по нагреванию кирпичей.

Исправная вентиляция необходима для работы разрешенного газового оборудования, а автономный датчик угарного газа помогает обнаружить опасную концентрацию. Однако открытое окно на проветривание или сигнализатор не превращают запрещенный обогреватель в безопасный.

Каковы признаки отравления угарным газом

Как предупреждает МОЗ, признаками отравления могут быть:

головная боль;

тошнота;

слабость;

головокружение.

Если они появились, немедленно выйдите на свежий воздух и позвоните по номеру 103. В случае запаха бытового газа не прикасайтесь к выключателям, покиньте помещение и вызовите аварийную службу по номеру 104.

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