Чи можна опалювати квартиру газовим обігрівачем: фахівець попередив про ризики

Газовий обігрівач у квартирі. Фото: google.com

Коли батареї холодні, а світла немає, компактний газовий обігрівач здається найкращим порятунком. Та разом із теплом у кімнаті може накопичуватися небезпека, яку ви не побачите й не відчуєте.

Про ризики використання газових приладів розповів УНІАН кандидат технічних наук Олександр Іванов, передає Новини.LIVE.

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Чи можна обігрівати квартиру газовим обігрівачем

Портативні обігрівачі з балоном пропан-бутану, зокрема каталітичні та інфрачервоні моделі, не призначені для опалення житлових кімнат. Використовувати їх у квартирі заборонено. Пропан-бутан важчий за повітря. Якщо станеться витік, газ буде накопичуватися біля підлоги. Достатньо іскри, щоб виникла пожежа або вибух.

Але не все газове опалення в житлі заборонене. Стаціонарні котли та конвектори можуть встановлюватися лише там, де це допускають будівельні норми, за належним проєктом, із передбаченими вентиляцією, відведенням продуктів згоряння та захисними системами. Самостійно під'єднувати такі прилади не можна.

Яку загрозу несе газовий обігрівач

Під час горіння витрачається кисень. Якщо його бракує, може утворюватися чадний газ. Він не має ані кольору, ані запаху, тому людина може не помітити небезпеки, поки не стане зле.

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Ще одна загроза — неправильно заправлений балон. Зріджений газ розширюється при нагріванні. Переповнена ємність може не витримати зростання тиску. Особливо ризиковано заправляти побутові балони на автомобільних газових заправках, де не забезпечений необхідний контроль наповнення.

Газ-контроль, автоматичне вимкнення під час перекидання та інші захисні функції зменшують окремі ризики, але не скасовують заборону на використання переносного обігрівача в житловій кімнаті.

Яких помилок категорично не можна припускатися

Найнебезпечніша звичка — залишати газовий прилад працювати, поки всі сплять. Якщо щось піде не так, люди можуть не прокинутися вчасно.

Також небезпечно:

сушити над обігрівачем одяг; ставити його поруч із шторами чи меблями; намагатися обігрівати житло за допомогою увімкнених конфорок газової плити; користуватися автомобільними дизельними обігрівачами усередині квартири; повторювати інтернет-поради, зокрема з нагрівання цегли.

Справна вентиляція потрібна для роботи дозволеного газового обладнання, а автономний датчик чадного газу допомагає виявити небезпечну концентрацію. Проте відкрита кватирка чи сигналізатор не перетворюють заборонений обігрівач на безпечний.

Які ознаки отруєння чадним газом

Як попереджає МОЗ, ознаками отруєння можуть бути:

головний біль;

нудота;

слабкість;

запаморочення.

Якщо вони з'явилися, негайно вийдіть на свіже повітря та телефонуйте 103. У разі запаху побутового газу не торкайтеся вимикачів, покиньте приміщення й викличте аварійну службу за номером 104.

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