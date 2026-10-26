Плесень и сырость в квартире осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью многие украинцы сталкиваются с неприятной проблемой: окна постоянно запотевают, а в квартире чувствуется сырость. Если ничего не предпринимать, на стенах начнет появляться плесень. Причина избыточной влажности кроется в наших обычных бытовых привычках.

Новини.LIVE со ссылкой на Liverpool Echo рассказывают, как не допустить появления плесени и высокой влажности в квартире осенью.

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Шесть привычек, которые помогут избежать сырости и плесени

Эксперт по вентиляции Рут Макичерн объяснила, что семья из четырех человек может производить до 64 л влаги в неделю. Она накапливается во время приготовления пищи, купания и даже дыхания.

Есть простые привычки, которые помогут избавиться от распространенной осенней проблемы:

не выключайте вытяжку сразу

После душа или приготовления пищи оставляйте вентиляцию работать не менее 15 минут. За это время вытяжка, которая выводит воздух наружу, поможет убрать лишний пар. Если ее нет, проветривайте помещение через окно.

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накрывайте кастрюли крышками

Во время кипения воды кухня быстро наполняется паром. Обычная крышка уменьшает его количество. Также старайтесь без необходимости не открывать духовку, пока готовится блюдо.

Не спешите открывать посудомоечную машину

После завершения мытья внутри остается горячий пар. Если сразу открыть дверцу, он попадет на кухню. Лучше дождаться, пока техника остынет.

Откажитесь от слишком горячего душа

Чем горячее вода, тем больше пара образуется в ванной комнате. Слегка уменьшите температуру и не оставляйте набранную ванну надолго после купания.

Держите дверь ванной закрытой

Во время душа и некоторое время после него не выпускайте влажный воздух в другие комнаты. При этом обязательно обеспечьте его отвод через вентиляцию.

Правильно сушите постиранные вещи

Если нет балкона или сушильной машины, Макичерн советует использовать ванную комнату с работающей вытяжкой. Развешивайте одежду так, чтобы между вещами оставалось пространство для циркуляции воздуха.

Что еще поможет защитить квартиру от плесени

Даже осенью не стоит полностью отказываться от проветривания. Стоит открывать окна хотя бы на пять минут несколько раз в день.

Если на стекле регулярно скапливается конденсат, вытирайте его сухой тряпкой. А если стены остаются мокрыми, несмотря на хорошую вентиляцию, проверьте, нет ли протечек или проблем с теплоизоляцией.

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