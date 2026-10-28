Жінка зачиняє вікно восени. Фото: shutterstock.com

Пластикові вікна можуть пропускати холод. Причина часто ховається у маленьких металевих деталях, про які багато хто навіть не здогадується. Вони відповідають за те, наскільки щільно стулка прилягає до рами. Це можна відрегулювати самостійно за кілька хвилин, якщо знати деякі нюанси.

Новини.LIVE розповідає, як перевести пластикові вікна на зимовий режим самостійно.

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Що таке зимовий режим пластикових вікон

Так званий зимовий режим означає сильніше притискання стулки до рами. Це допомагає усунути протяги та зменшити втрати тепла.

Однак не всі вікна мають таку функцію. Виробники фурнітури пояснюють, що регулювання потрібне не щосезону, а лише тоді, коли виникають проблеми з герметичністю.

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Як самостійно відрегулювати пластикові вікна

Для роботи може знадобитися шестигранний ключ або викрутка. Насамперед відкрийте вікно та уважно огляньте торець стулки. Там розташовані невеликі металеві елементи, які називаються ексцентриками або цапфами. Саме вони можуть відповідати за силу притискання.

Щоб змінити налаштування:

Знайдіть усі регульовані цапфи по периметру стулки. Запам'ятайте або сфотографуйте їхнє початкове положення. Перевірте в інструкції до фурнітури, у який бік потрібно повернути ексцентрик для посилення притиску. Обережно відрегулюйте механізми відповідно до рекомендацій виробника. Закрийте вікно та перевірте, чи зник протяг.

Важливо не затягувати механізми до максимуму. Надмірний притиск може прискорити зношування ущільнювача та ускладнити закривання вікна.

Пам'ятайте, що причиною протягів також можуть бути зношені ущільнювачі. У такому разі посилення притиску не замінить їхнього ремонту чи заміни.

Як перевірити, чи пропускає вікно холод

Є простий спосіб, для якого знадобиться звичайний аркуш паперу. Затисніть його між стулкою та рамою, закрийте вікно й спробуйте витягнути. Якщо папір виходить майже без опору, притиск у цьому місці може бути недостатнім. Якщо ж аркуш тримається щільно, регулювання, ймовірно, не потрібне.

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