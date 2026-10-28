Женщина закрывает окно осенью. Фото: shutterstock.com

Пластиковые окна могут пропускать холод. Причина часто кроется в маленьких металлических деталях, о которых многие даже не догадываются. Они отвечают за то, насколько плотно створка прилегает к раме. Это можно отрегулировать самостоятельно за несколько минут, если знать некоторые нюансы.

Новини.LIVE рассказывает, как самостоятельно перевести пластиковые окна в зимний режим.

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Что такое зимний режим пластиковых окон

Так называемый зимний режим означает более сильное прижатие створки к раме. Это помогает устранить сквозняки и уменьшить потери тепла.

Однако не все окна обладают такой функцией. Производители фурнитуры объясняют, что регулировка требуется не каждый сезон, а только тогда, когда возникают проблемы с герметичностью.

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Перевод окна в зимний режим. Коллаж: Новини.LIVE

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна

Для работы может понадобиться шестигранный ключ или отвертка. Прежде всего откройте окно и внимательно осмотрите торцевую часть створки. Там расположены небольшие металлические элементы, которые называются эксцентриками или цапфами. Именно они могут отвечать за силу прижима.

Чтобы изменить настройки:

Найдите все регулируемые цапфы по периметру створки. Запомните или сфотографируйте их исходное положение. Проверьте в инструкции к фурнитуре, в какую сторону нужно повернуть эксцентрик для усиления прижима. Осторожно отрегулируйте механизмы в соответствии с рекомендациями производителя. Закройте окно и проверьте, исчез ли сквозняк.

Важно не затягивать механизмы до предела. Чрезмерный прижим может ускорить износ уплотнителя и затруднить закрывание окна.

Помните, что причиной сквозняков также могут быть изношенные уплотнители. В таком случае усиление прижима не заменит их ремонт или замену.

Как проверить, пропускает ли окно холод

Есть простой способ, для которого понадобится обычный лист бумаги. Зажмите его между створкой и рамой, закройте окно и попробуйте вытащить. Если бумага выходит почти без сопротивления, прижим в этом месте может быть недостаточным. Если же лист держится плотно, регулировка, вероятно, не требуется.

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