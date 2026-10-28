Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Окна пропускают холод: как самостоятельно перейти на зимний режим

Окна пропускают холод: как самостоятельно перейти на зимний режим

Ua ru
28 октября 2026 13:59
Как перевести пластиковые окна в зимний режим: простая инструкция Фото: shutterstock.com
Женщина закрывает окно осенью. Фото: shutterstock.com

Пластиковые окна могут пропускать холод. Причина часто кроется в маленьких металлических деталях, о которых многие даже не догадываются. Они отвечают за то, насколько плотно створка прилегает к раме. Это можно отрегулировать самостоятельно за несколько минут, если знать некоторые нюансы.

Новини.LIVE рассказывает, как самостоятельно перевести пластиковые окна в зимний режим.

Реклама

Что такое зимний режим пластиковых окон

Так называемый зимний режим означает более сильное прижатие створки к раме. Это помогает устранить сквозняки и уменьшить потери тепла.

Однако не все окна обладают такой функцией. Производители фурнитуры объясняют, что регулировка требуется не каждый сезон, а только тогда, когда возникают проблемы с герметичностью.

 

Читайте также:
Переведення вікна на зимовий режим
Перевод окна в зимний режим. Коллаж: Новини.LIVE

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна

Для работы может понадобиться шестигранный ключ или отвертка. Прежде всего откройте окно и внимательно осмотрите торцевую часть створки. Там расположены небольшие металлические элементы, которые называются эксцентриками или цапфами. Именно они могут отвечать за силу прижима.

Чтобы изменить настройки:

  1. Найдите все регулируемые цапфы по периметру створки.
  2. Запомните или сфотографируйте их исходное положение.
  3. Проверьте в инструкции к фурнитуре, в какую сторону нужно повернуть эксцентрик для усиления прижима.
  4. Осторожно отрегулируйте механизмы в соответствии с рекомендациями производителя.
  5. Закройте окно и проверьте, исчез ли сквозняк.

Важно не затягивать механизмы до предела. Чрезмерный прижим может ускорить износ уплотнителя и затруднить закрывание окна.

Помните, что причиной сквозняков также могут быть изношенные уплотнители. В таком случае усиление прижима не заменит их ремонт или замену.

 

Как проверить, пропускает ли окно холод

Есть простой способ, для которого понадобится обычный лист бумаги. Зажмите его между створкой и рамой, закройте окно и попробуйте вытащить. Если бумага выходит почти без сопротивления, прижим в этом месте может быть недостаточным. Если же лист держится плотно, регулировка, вероятно, не требуется.

Делимся другими полезными советами

Почему в доме запотевают окна и какие простые привычки помогут снизить влажность воздуха.

Как сделать комнату теплее на +3 °C с помощью штор.

Можно ли обогревать квартиру газовым обогревателем.

действенные лайфхаки полезные советы пластиковые окна утепление квартиры
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации