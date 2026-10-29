Женщина проверяет, горячая ли батарея. Фото: alamy.com

Перед началом отопительного сезона важно проверить состояние батарей в квартире. Ведь за несколько месяцев простоя в радиаторах может скопиться воздух, а на соединениях — появиться протечка. Из-за таких неисправностей вы рискуете остаться без тепла.

Новини.LIVE со ссылкой на Kertészkedj.hu рассказывают, на что стоит обратить внимание, чтобы зимой не остаться с холодными батареями.

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Как подготовить батареи к отопительному сезону

Проведите пробный запуск отопления

Если у вас автономное отопление, проверьте его работу до наступления сильных морозов. Проследите, равномерно ли нагреваются радиаторы, нет ли посторонних звуков или протечек.

Газовый котел перед сезоном должен осмотреть квалифицированный специалист. Если почувствуете запах газа, немедленно прекратите пользоваться оборудованием, проветрите помещение, выйдите из него и позвоните по номеру 104. Не включайте и не выключайте электроприборы.

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Проверьте, нет ли воздуха в радиаторах

Если после запуска отопления верхняя часть батареи остается холодной, а внутри слышно бульканье, это говорит о наличии воздушной пробки. Она мешает горячей воде нормально циркулировать.

В автономной системе воздух выпускают через специальный клапан, когда отопление выключено, а радиаторы остыли. В квартирах с централизованным отоплением такие работы следует согласовать с ОСМД или сантехником.

Проверьте давление в системе

Если у вас собственный котел, посмотрите на манометр. Во многих моделях нормальное давление в холодной системе составляет примерно 1–1,5 бара. Однако точные показатели зависят от оборудования. После удаления воздуха проверьте давление повторно. Если оно постоянно падает, стоит обратиться к мастеру.

Осмотрите клапаны и разблокируйте батареи

Поверните термостатические регуляторы в разные положения, чтобы проверить, не заклинило ли их за лето. Также осмотрите соединения труб. Следы ржавчины, влаги или подтекания могут указывать на неисправность. Не забудьте отодвинуть мебель и убрать длинные шторы от радиаторов. Они препятствуют распространению тепла по комнате.

Настройте термостат

Если система оснащена комнатным термостатом, проверьте его работу и настройки. Для большинства людей комфортной является температура 18–21°C. Не стоит сразу устанавливать максимальную температуру. От этого помещение не прогреется быстрее, зато расходы на отопление могут возрасти.

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