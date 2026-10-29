Жінка перевіряє, чи гаряча батарея. Фото: alamy.com

Перед початком опалювального сезону важливо перевірити стан батарей у квартирі. Адже за кілька місяців простою в радіаторах може накопичитися повітря, а на з'єднаннях з'явитися протікання. Через такі несправності ви ризикуєте залишитися без тепла.

Новини.LIVE з посиланням на Kertészkedj.hu розповідає, на що варто звернути увагу, щоб узимку не залишитися з холодними батареями.

Реклама

Як підготувати батареї до опалювального сезону

Проведіть пробний запуск опалення

Якщо у вас автономне опалення, перевірте його роботу до сильних морозів. Простежте, чи рівномірно нагріваються радіатори, чи немає сторонніх звуків або протікань.

Газовий котел перед сезоном має оглянути кваліфікований фахівець. Якщо відчуєте запах газу, негайно припиніть користуватися обладнанням, провітріть приміщення, вийдіть із нього та телефонуйте 104. Не вмикайте й не вимикайте електроприлади.

Читайте також:

Перевірте, чи немає повітря в радіаторах

Якщо після запуску опалення верхня частина батареї залишається холодною, а всередині чути булькання, це говорить про повітряну пробку. Вона заважає гарячій воді нормально циркулювати.

В автономній системі повітря випускають через спеціальний клапан, коли опалення вимкнене, а радіатори охололи. У квартирах із централізованим опаленням такі роботи слід узгодити з ОСББ або сантехніком.

Перевірте тиск у системі

Якщо у вас власний котел, подивіться на манометр. У багатьох моделях нормальний тиск холодної системи становить приблизно 1–1,5 бара. Проте точні показники залежать від обладнання. Після видалення повітря перевірте тиск повторно. Якщо він постійно падає, варто звернутися до майстра.

Огляньте клапани та звільніть батареї

Поверніть термостатичні регулятори в різні положення, щоб перевірити, чи не заклинили вони за літо. Також огляньте з'єднання труб. Сліди іржі, вологи або підтікання можуть вказувати на несправність. Не забудьте відсунути меблі та прибрати довгі штори від радіаторів. Вони перешкоджають поширенню тепла кімнатою.

Налаштуйте термостат

Якщо система має кімнатний термостат, перевірте його роботу та налаштування. Для більшості людей комфортною є температура 18–21°C. Не варто одразу встановлювати максимальну температуру. Від цього приміщення не прогріється швидше, натомість витрати на опалення можуть зрости.

Ділимося іншими корисними порадами

Чи можна обігрівати квартиру газовим обігрівачем.

Як зробити кімнату теплішою на +3°C за допомогою штор.

Як перевести пластикові вікна на зимовий режим самостійно.