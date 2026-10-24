Жінка перевіряє, чи гаряча батарея. Фото: shutterstock.com

У квартирі вже дали опалення, але батарея гріє нерівномірно. Верхні секції гарячі, тоді як нижні залишаються майже крижаними. Багато хто одразу думає про повітряну пробку. Проте така різниця температур часто свідчить про іншу проблему, яку звичайним спусканням повітря не усунути.

Новини.LIVE з посиланням на британське видання The Guardian розповідає, чому батарея гаряча зверху і холодна знизу та що робити.

Реклама

Чому батарея нагрівається лише зверху

Холодна нижня частина радіатора за гарячої верхньої може вказувати на накопичення шламу. Особливо це актуально для старих чавунних батарей, які десятиліттями працюють без промивання.

У воді з часом з'являються частинки іржі, оксидів заліза та інших забруднень. Важкий осад поступово збирається внизу секцій і заважає гарячій воді вільно циркулювати. Тому батарея ніби працює наполовину. Стравлювання повітря тут не допоможе.

Що робити, щоб повернути тепло

Коли всередині накопичився шлам, допомагає промивання радіатора. Якщо забруднений лише один, фахівець може очистити його окремо. За значних відкладень потрібна перевірка й очищення всієї системи.

Читайте також:

У будинку з централізованим опаленням не варто самостійно знімати стару батарею, відкручувати з'єднання чи зливати воду. Зверніться до ОСББ, керуючої компанії або сантехніка, який обслуговує будинок. Вони перевірять циркуляцію та визначать, чи потрібне промивання.

Повне очищення краще планувати поза опалювальним сезоном. Так можна повернути тепло без ризику залишити квартиру з холодними батареями посеред осені.

Ділимося іншими корисними порадами

Як зробити кімнату теплішою на +3°C за допомогою штор.

Чи можна обігрівати квартиру газовим обігрівачем.

Як можна зменшити споживання електроенергії бойлером.