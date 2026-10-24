Женщина проверяет, горячая ли батарея. Фото: shutterstock.com

В квартире уже включили отопление, но батарея греет неравномерно. Верхние секции горячие, а нижние остаются почти ледяными. Многие сразу думают о воздушной пробке. Однако такая разница температур часто свидетельствует о другой проблеме, которую обычным спусканием воздуха устранить невозможно.

Новини.LIVE со ссылкой на британское издание The Guardian рассказывает, почему батарея горячая сверху и холодная снизу, и что с этим делать.

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Почему батарея нагревается только сверху

Холодная нижняя часть радиатора при горячей верхней может указывать на накопление шлама. Особенно это актуально для старых чугунных батарей, которые десятилетиями работают без промывки.

В воде со временем появляются частицы ржавчины, оксидов железа и других загрязнений. Тяжелый осадок постепенно скапливается внизу секций и мешает горячей воде свободно циркулировать. Поэтому батарея как будто работает наполовину. Стравливание воздуха здесь не поможет.

Что делать, чтобы вернуть тепло

Когда внутри накопился шлам, помогает промывка радиатора. Если загрязнен только один, специалист может очистить его отдельно. При значительных отложениях требуется проверка и очистка всей системы.

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В доме с централизованным отоплением не стоит самостоятельно снимать старую батарею, откручивать соединения или сливать воду. Обратитесь в ОСМД, управляющую компанию или к сантехнику, обслуживающему дом. Они проверят циркуляцию и определят, нужна ли промывка.

Полную очистку лучше планировать вне отопительного сезона. Так можно вернуть тепло без риска остаться с холодными батареями посреди осени.

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