Жінка закриває старе вікно. Фото: shutterstock.com

Восени навіть із зачинених вікон може тягнути холодом. Особливо неприємно, коли батареї теплі, а біля підвіконня все одно відчувається протяг. Часто причина криється у невеликих щілинах, через які до оселі потрапляє холодне повітря. Та не поспішайте витрачати гроші на дорогі утеплювачі чи ремонт. Є простий спосіб, який допоможе зменшити протяг без зайвих витрат.

Новини.LIVE з посиланням на "1 хвилина" розповідає, як створити простий бар'єр від холодного повітря.

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Що покласти на підвіконня, щоб не було протягу

Допоможе звичайний тканинний валик, наповнений сухою сіллю, крупою або дрібним піском. Завдяки своїй вазі він щільно прилягає до поверхні та перекриває невеликі щілини біля нижньої частини віконної рами.

Зробити такий захист від холоду можна власноруч за кілька хвилин:

Візьміть шматок щільної бавовняної або лляної тканини. Зшийте довгий вузький мішечок за шириною вікна. Наповніть його сухою сіллю, рисом або піском. Щільно зав'яжіть чи зашийте краї, щоб наповнювач не висипався. Покладіть готовий валик уздовж нижньої частини рами, де відчувається протяг.

Якщо не хочете нічого шити, скористайтеся старим рушником. Просто скрутіть його в тугий рулон і покладіть біля вікна.

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Тканинний валик від протягу на підвіконні. Фото: Pinterest

Чому цей спосіб працює

Такий валик створює фізичний бар'єр і перешкоджає проникненню холодного повітря через щілини біля підвіконня. А сіль, крупа чи пісок поглинають вологу.

Однак врахуйте, що такий спосіб допомагає лише з невеликими протягами знизу. Якщо з вікна сильно дме, варто перевірити ущільнювачі та герметичність рами.

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