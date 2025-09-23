Чем подкормить смородину осенью, чтобы куст плодоносил — лучшие удобрения

Большой урожай черной смородины. Фото: wallpapers.com

Осенью природа готовится к отдыху, но именно сейчас кусты смородины требуют особого внимания и правильной подкормки. От внесенных удобрений будет зависеть, будете ли вы собирать большой урожай ягод следующим летом. Профессионалы знают, есть одно волшебное средство, которое точно заставит кусты плодоносить в новом сезоне.

Какое удобрение выбрать и как правильно подкормить смородину для гарантированной урожайности, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на KURAZH.

Как подготовить почву перед подкормкой смородины

Прежде чем вносить удобрения, нужно тщательно подготовить приствольный круг смородины. Для этого:

уберите сорняки и опавшие листья, особенно с признаками болезней;

слегка разрыхлите землю на глубину 5-7 см, чтобы улучшить доступ воздуха к корням;

позаботьтесь о чистоте и влажности почвы, чтобы питательные вещества лучше усвоились.

Какие удобрения выбрать осенью для кустов смородины

Осенью категорически не стоит применять азотные удобрения. Они стимулируют рост побегов, которые не вызреют до морозов и погибнут.

Для взрослых кустов (от 4 лет) можно использовать один из вариантов:

фосфорные: 30-35 г суперфосфата, 15-20 г двойного суперфосфата или 40-45 г фосфорной муки на 1 кв. м;

калийные: 25-30 г хлористого калия, 30-35 г калийной соли или 15-20 г сернокислого калия. Последний вариант — самый лучший, ведь смородина чувствительна к хлору.

Как альтернатива — комплексные смеси, например 15-20 г монофосфата калия или готовые фосфорно-калийные комплексы с пометкой "осенние".

Подкормка куста смородины осенью. Фото: shutterstock.com

Можно ли вносить осенью органические удобрения

В конце сентября или в начале октября полезно замульчировать приствольный круг перегноем. Также перегной или компост (около 5 кг) заделывают на глубину 6-8 см под каждый взрослый куст.

Еще один природный источник калия, фосфора и кальция древесная зола. Ее вносят в количестве 0,5-1 л банки под куст, равномерно рассыпая и слегка заделывая в почву.

Как правильно вносить удобрения

Сухие смеси не рассыпают по поверхности. Их лучше заложить в борозду глубиной 10-15 см по периметру кроны (на расстоянии 20-30 см от основания куста).

После внесения землю присыпают и обильно поливают. Молодым кустам (1-3 года) дозу уменьшают вдвое, чтобы не перегрузить корни.

Осеннюю подкормку желательно совместить с влагозарядным поливом. Это поможет питательным веществам быстрее попасть к корням и обеспечит подготовку кустов к зиме.

