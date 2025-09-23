Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лучшие сорта роз — десять вариантов для вашего сада

Лучшие сорта роз — десять вариантов для вашего сада

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 03:20
Десять сортов роз для посадки осенью 2025 года - советы садоводам
Садовница ухаживает за розами. Фото: Freepik

Розы могут цвести с весны до поздней осени, если правильно выбрать сорт. Есть 10 проверенных разновидностей, которые выдерживают жару и холод и подходят для выращивания в любом регионе Украины.

Новини.LIVE делится советами, какие сорта роз стоит посадить осенью, чтобы в следующем сезоне сад утонул в цветах.

Реклама
Читайте также:

Десять сортов роз для посадки

  • Пьер де Ронсар. Плетистая роза для беседок и арок, славится обильным цветением.
  • Королева Шарлотта. Выносливая и устойчивая к болезням, хорошо смотрится в больших композициях.
  • Монблан. Белые цветы с розовым оттенком, лепестки не желтеют и не трескаются.
  • Ред Пиано. Имеет форму пиона, цветет все лето, неприхотлива в уходе.
  • Дабл Делиайт. Двухцветные цветы с розовыми краями и белой серединкой.
  • Дездемона. Элегантный сорт для букетов и клумб, выглядит изысканно на кусте.
  • Абрахам Дерби. Английская роза до 4 м высотой, идеальна для вертикального озеленения.
  • Чоко Чин. Шоколадный оттенок лепестков, обильное цветение до осени.
  • Нью Фешн. Яркие цветы с толстыми лепестками, выдерживают жару и прохладу.
  • Артистическая подборка. Разновидности селекции Дэвида Остина, которые сочетают красоту и выносливость.

Почему эти сорта стоит выбрать

Все они выдерживают резкие перемены погоды, редко болеют и радуют непрерывным цветением. Их можно высаживать в любом регионе — от Львова до Одессы, от Киева до Харькова.

Посадка роз осенью — лучший способ подготовить сад к пышному цветению. Выбрав выносливые сорта, садоводы получат здоровые кусты и обильные цветы уже весной 2026 года.

Мы уже писали о том, как заставить цвести рождественник.

Ранее объясняли то, как ухаживать за астильбой осенью.

Подробнее рассказывали о том, как вырастить японское чудо в Украине.

растения цветы сад розы сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации