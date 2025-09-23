Десять сортов роз для посадки осенью 2025 года - советы садоводам

Садовница ухаживает за розами. Фото: Freepik

Розы могут цвести с весны до поздней осени, если правильно выбрать сорт. Есть 10 проверенных разновидностей, которые выдерживают жару и холод и подходят для выращивания в любом регионе Украины.

Новини.LIVE делится советами, какие сорта роз стоит посадить осенью, чтобы в следующем сезоне сад утонул в цветах.

Десять сортов роз для посадки

Пьер де Ронсар. Плетистая роза для беседок и арок, славится обильным цветением.

Плетистая роза для беседок и арок, славится обильным цветением. Королева Шарлотта. Выносливая и устойчивая к болезням, хорошо смотрится в больших композициях.

Выносливая и устойчивая к болезням, хорошо смотрится в больших композициях. Монблан. Белые цветы с розовым оттенком, лепестки не желтеют и не трескаются.

Белые цветы с розовым оттенком, лепестки не желтеют и не трескаются. Ред Пиано. Имеет форму пиона, цветет все лето, неприхотлива в уходе.

Имеет форму пиона, цветет все лето, неприхотлива в уходе. Дабл Делиайт. Двухцветные цветы с розовыми краями и белой серединкой.

Двухцветные цветы с розовыми краями и белой серединкой. Дездемона. Элегантный сорт для букетов и клумб, выглядит изысканно на кусте.

Элегантный сорт для букетов и клумб, выглядит изысканно на кусте. Абрахам Дерби. Английская роза до 4 м высотой, идеальна для вертикального озеленения.

Английская роза до 4 м высотой, идеальна для вертикального озеленения. Чоко Чин. Шоколадный оттенок лепестков, обильное цветение до осени.

Шоколадный оттенок лепестков, обильное цветение до осени. Нью Фешн. Яркие цветы с толстыми лепестками, выдерживают жару и прохладу.

Яркие цветы с толстыми лепестками, выдерживают жару и прохладу. Артистическая подборка. Разновидности селекции Дэвида Остина, которые сочетают красоту и выносливость.

Почему эти сорта стоит выбрать

Все они выдерживают резкие перемены погоды, редко болеют и радуют непрерывным цветением. Их можно высаживать в любом регионе — от Львова до Одессы, от Киева до Харькова.

Посадка роз осенью — лучший способ подготовить сад к пышному цветению. Выбрав выносливые сорта, садоводы получат здоровые кусты и обильные цветы уже весной 2026 года.

