Десять сортов роз для посадки осенью 2025 года - советы садоводам

Лучшие сорта роз — десять вариантов для вашего сада
Розы могут цвести с весны до поздней осени, если правильно выбрать сорт. Есть 10 проверенных разновидностей, которые выдерживают жару и холод и подходят для выращивания в любом регионе Украины.
Новини.LIVE делится советами, какие сорта роз стоит посадить осенью, чтобы в следующем сезоне сад утонул в цветах.
Десять сортов роз для посадки
- Пьер де Ронсар. Плетистая роза для беседок и арок, славится обильным цветением.
- Королева Шарлотта. Выносливая и устойчивая к болезням, хорошо смотрится в больших композициях.
- Монблан. Белые цветы с розовым оттенком, лепестки не желтеют и не трескаются.
- Ред Пиано. Имеет форму пиона, цветет все лето, неприхотлива в уходе.
- Дабл Делиайт. Двухцветные цветы с розовыми краями и белой серединкой.
- Дездемона. Элегантный сорт для букетов и клумб, выглядит изысканно на кусте.
- Абрахам Дерби. Английская роза до 4 м высотой, идеальна для вертикального озеленения.
- Чоко Чин. Шоколадный оттенок лепестков, обильное цветение до осени.
- Нью Фешн. Яркие цветы с толстыми лепестками, выдерживают жару и прохладу.
- Артистическая подборка. Разновидности селекции Дэвида Остина, которые сочетают красоту и выносливость.
Почему эти сорта стоит выбрать
Все они выдерживают резкие перемены погоды, редко болеют и радуют непрерывным цветением. Их можно высаживать в любом регионе — от Львова до Одессы, от Киева до Харькова.
Посадка роз осенью — лучший способ подготовить сад к пышному цветению. Выбрав выносливые сорта, садоводы получат здоровые кусты и обильные цветы уже весной 2026 года.
